Los Angeles so v noči na četrtek v izdihljajih tekme premagali Indiana Pacers in tako prekinili niz treh zaporednih porazov. Na tej tekmi je blestel naš Luka Dončić, ki je dosegel 34 točk, poleg tega je v statistiko vpisal še sedem skokov in sedem asistenc. Na koncu so bile odločilne izkušnje prvega zvezdnika LeBrona Jamesa, ki je tik pred zadnjim piskom sirene zadel koš in Lakersom prinesel pomembno zmago.

"Vemo, da nas čaka nova težka tekma proti Chicagu, ekipi, ki je v zares dobri formi. Pred enim tednom so nas premagali z veliko razliko. To je ekipa, ki igra hitro in agresivno," je po tekmi proti Indiani povedal zimzeleni James.

A Luka Dončić in soigralci pogledujejo že proti novi tekmi, potem ko bodo v gosteh igrali proti Chicago Bulls. Biki so po uspešni gostujoči seriji, dobili so štiri od šestih tekem, zelo samozavestni. Zdaj se bodo poskušali izkazati še na domačem parketu.

Chicago trenutno zaseda deveto mesto v vzhodni konferenci, medtem ko LA Lakers v zahodni konferenci zasedajo četrto mesto. Kalifornijci imajo trenutno na svojem računu 44 zmag in 28 porazov. Spomnimo, da je Chicago na zadnji medsebojni tekmi Lakerse premagal z izidom 115:146. Kako bo tokrat?

Dallas gostuje pri Orlando Magic

Na delu bodo tudi košarkarji Dallas Mavericks, nekdanja ekipa Luke Dončića. Dallas bo tokrat gostoval pri Orlando Magic. Dallas Mavericks že nekaj časa ne najdejo pravega ritma, saj so izgubili deset od zadnjih 13 tekem. Nazadnje so igrali proti New York Knicks. Na tej tekmi je bil najbolj razpoložen Naji Marshall, ki je z 38 točkami dosegel svoj rekord. Mavericks so na zadnji tekmi igrali brez Anthonyja Davisa in P. J. Washingtona, ki sta poškodovana.

