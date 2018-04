Očitno bo še pestro zaradi prekinjene tekme med Šentjurjem in Rogaško

Liga za prvaka, 10. krog

V derbiju 10. kroga lige za prvaka je Petrol Olimpija v Novem mestu premagala Krko. Vroče je bilo tudi med Sixt Primorsko in Helios Suns, na sosedskem derbiju med Šentjurjem in Rogaško pa je prišlo do zapleta. Zaradi navijačev je bila tekma prekinjena, preostali del pa naj bi se odigral danes pred praznimi tribunami. Pri Šentjurju so se pritožili. Komisar lige se je odločil, da se tekma danes ne bo nadaljevala. Kakšen sklep bo sprejel, še ni znano.

Do konca lige za prvaka so ostali še štirje krogi, na koncu pa bodo štiri najboljša moštva nadaljevala popotovanje v polfinalu. Trenutno najbolje kaže Petrol Olimpiji, Sixt Primorski, Krki in Heliosu.

Rogaška in Šentjur imata tekmo manj, saj je bil njun obračun 10. kroga prekinjen zaradi navijačev.

Prvi sodnik Milan Španič je 9 minut in 36 sekund pred zaključkom tekme sprejel odločitev o prekinitvi tekme, ker organizator ni poskrbel za to, da se iz dvorane odstranijo gledalci – člani navijaške skupine domače ekipe.

PREKINITEV/KONEC TEKME v Šentjurju!



Pri vodstvu @kkrogaska z 58:51 domači navijači na zahtevo sodniške trojke niso želeli zapustiti tribun Dvorane Hruševec, zato konec tekme... 🏀#kkrogaska #LigaNovaKBM pic.twitter.com/XhkBHN5vbK — KK Rogaška (@kkrogaska) April 21, 2018

Včeraj je komisar lige sprejel sklep, da se tekma nadaljuje pri rezultatu 51:58 in času 9 minut 36 sekund pred zaključkom četrte četrtine. Srečanje naj bi se nadaljevalo danes ob 19. uri.

"Danes zjutraj je Košarkarski klub Šentjur na Košarkarsko zvezo Slovenije posredoval pritožbo v zvezi s sklepi, ki so bili sprejeti z njene strani oz. od komisarja lige. Ker je postopek še v teku, pritožbe v celoti ne moremo objaviti, v njej pa opozarjamo, da je komisar sprejel sklepe še pred potekom roka za posredovanje naše izjave. Trdno stojimo za stališčem, da je bila odločitev prvega sodnika izrazito preuranjena in nesorazmerna glede na dano situacijo. Zavedamo se, da bo naše mnenje skoraj zagotovo zavrnjeno z argumentom, da ima prvi sodnik to pravico storiti in se sprašujemo, če bo takšen vatel poslej veljal tudi drugod, kar bi pripeljalo do praznjenja dvoran," so zapisali pri Šentjurju in dodali: "Košarkarski klub Šentjur zahteva, da vodstvo lige ponovno preuči vso razpoložljivo dokumentacijo, in omogoči enakopravno udeležbo kluba v postopkih, ki nenazadnje vplivajo na tekmovalni izid sezone."

Komisar lige je po prejemu pritožbe s strani KK Šentjur sprejel naslednja sklepa:

1. Komisar lige je glede na prejeto pritožbo KK Šentjur sprejel sklep, da se nadaljevanje prekinjene tekme danes, 23. aprila, ne odigra.

2. Komisar lige bo opravil registracijo tekme v skladu z 113. členom Tekmovalnih propozicij.

Zlatorog ob Hopsih ostaja prvoligaš

Na prvem srečanju predzadnjega kroga košarkarske lige Nova KBM za obstanek je moštvo Podčetrtka premagalo Zlatorog z 79:78, kljub temu pa ostalo brez možnosti za napredovanje v elitno košarkarsko druščino. Zato pa so si status med prvoligaši zagotovili Laščani, krog pred tem pa že Hopsi.