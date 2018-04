Prekinjena tekma v Šentjurju, razlog so bili navijači, naj bi se nadaljevala danes

Liga za prvaka, 10. krog

V derbiju 10. kroga lige za prvaka je Petrol Olimpija v Novem mestu premagala Krko. Vroče je bilo tudi med Sixt Primorsko in Helios Suns, na sosedskem derbiju med Šentjurjem in Rogaško pa je prišlo do zapleta. Zaradi navijačev je bila tekma prekinjena, preostali del pa naj bi se odigral danes pred praznimi tribunami.

Do konca lige za prvaka so ostali še štirje krogi, na koncu pa bodo štiri najboljša moštva nadaljevala popotovanje v polfinalu. Trenutno najbolje kaže Petrol Olimpiji, Sixt Primorski, Krki in Heliosu.

Rogaška in Šentjur imata tekmo manj, saj je bil njun obračun 10. kroga prekinjen zaradi navijačev.

PREKINITEV/KONEC TEKME v Šentjurju!



Pri vodstvu @kkrogaska z 58:51 domači navijači na zahtevo sodniške trojke niso želeli zapustiti tribun Dvorane Hruševec, zato konec tekme... 🏀#kkrogaska #LigaNovaKBM pic.twitter.com/XhkBHN5vbK — KK Rogaška (@kkrogaska) April 21, 2018

Tekma je bila prekinjena v prvi minuti zadnje četrtine pri vodstvu gostov 58:51. Tehnični komisar tekme Marjan Hafnar je v poročilu o tekmi zapisal: "Prvi sodnik (Milan Španić, op. a.) srečanja je zaradi neprimernega vedenja članov navijaške skupine domačega kluba zahteval, da ti zapustijo dvorano. Organizator ni zagotovil odhoda navijačev iz dvorane in po 20 minutah čakanja so uradne osebe sprejel sklep, da se tekma prekine."

Tekma Šentjur : Rogaška naj bi se nadaljevala danes ob 19. uri pri rezultatu 51: 58 in času 9 minut 36 sekund pred zaključkom četrte četrtine. A v domačem taboru ne mislijo igrati brez navijačev, ker so mnenja, da je bila celotna zgodba napihnjena. "To je lokalni derbi. Ko je sodnik Španić prekinil tekmo, sprva nihče ni vedel, zakaj je to storil. Šele potem smo izvedeli, da so naši navijači skandirali "Bravo Španić"," je za Ekipo dejal direktor Šentjurja Dejan Fideršek in dodal: "Prejeli smo sklep KZS, s katerim pa se ne moremo strinjati. Mi nismo odgovorni, zato tekme pred praznimi tribunami ne mislimo igrati."

Zlatorog ob Hopsih ostaja prvoligaš

Na prvem srečanju predzadnjega kroga košarkarske lige Nova KBM za obstanek je moštvo Podčetrtka premagalo Zlatorog z 79:78, kljub temu pa ostalo brez možnosti za napredovanje v elitno košarkarsko druščino. Zato pa so si status med prvoligaši zagotovili Laščani, krog pred tem pa že Hopsi.