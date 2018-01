Olimpija zdržala v dramatični končnici in na kolena spravila Nemce

Liga prvakov, 10. krog

Košarkarji Petrola Olimpije so v 10. krogu lige prvakov prvič zaigrali pod vodstvom novega trenerja z Zorana Martića, ki je v začetku tedna zamenjal Gašperja Okorna, in nemški Bayreuth premagali z 79:78. Banvit Gašperja Vidmarja in Saša Filipovskega je prišel do pomembne zmage.

Tekmeca sta se v tej sezoni že pomerila. Nemci so bili v Ljubljani prepričljivejši in z 90:77 slavili zmago. Nemško moštvo je bilo tudi tokrat favorit, poteguje se namreč za napredovanje v drugi del tega tekmovanja, a je naletelo na razpoloženo Olimpijo, pri kateri je šok terapija z zamenjavo trenerja delovala.

Olimpija je vodila praktično skoraj vso tekmo. Po prvi četrtini so vodili za šest točk, ob polčasu za osem, v zadnjo četrtino pa so se Ljubljančani podali s šestimi točkami prednosti. Sledilo je dramatičnih deset minut, v katerih so gostitelji tudi povedli, a so se zmaji vrnili in vknjižili zmago. Bayreuth je ob koncu zadel trojko, a je bila dosežena po izteku igralnega časa, tako da so zmago s seboj odpeljali zeleno-beli.

S 15 točkami je bil med Martićevimi varovanci najbolj razpoložen Jordan Morgan, po 13 sta jih dodala Talor Battle in Gregor Hrovat.

Pred tem je pomembno tekmo v boju za napredovanje igral slovenski Banvit in zmagal. Gašper Vidmar, ki je v dobrih 23 minutah igre zbral 7 točk, 7 skokov in podajo, in trener Sašo FIlipovski sta premagala AEK.

Liga prvakov, 10. krog Torek

Venezia : Rosa Radom 102:93

Estudiantes : Strasbourg 81:65 Sreda

Banvit : AEK 78:71

Rautins 21, Taylor 19, Vidmar 7, 7 skokov in podaja v 23 minutah; Harris 15, Green in Šakota 13



Medi Bayreuth : Petrol Olimpija 78:79

York 24, Marei 15; Morgan 15, Hrovat, Battle 13