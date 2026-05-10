Prva zaključna žoga za Krko

Košarkarji Krke bodo imeli danes v okviru četrtfinala lige OTP banka na voljo prvo zaključno žogo za uvrstitev v polfinale. Novomeščani se bodo še na drugi tekmi pomerili s Hopsi, proti katerim so zanesljivo dobili prvo tekmo. Ilirija si bo po presenetljivem porazu na prvi tekmi v ponedeljek reševala kožo v Kranju proti Triglavu, Šenčur pa bo imel v torek v Domžalah proti Heliosu na voljo zaključno žogo za polfinale. Ekipe igrajo na dve zmagi.