Avtor:
Š. L.

Nedelja,
10. 5. 2026,
9.00

Liga OTP banka, četrtfinale, druge tekme

Prva zaključna žoga za Krko

KK Krka, Lovro Urbiha | Krko čaka še druga tekma s Hopsi. | Foto Filip Barbalić

Krko čaka še druga tekma s Hopsi.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Krke bodo imeli danes v okviru četrtfinala lige OTP banka na voljo prvo zaključno žogo za uvrstitev v polfinale. Novomeščani se bodo še na drugi tekmi pomerili s Hopsi, proti katerim so zanesljivo dobili prvo tekmo. Ilirija si bo po presenetljivem porazu na prvi tekmi v ponedeljek reševala kožo v Kranju proti Triglavu, Šenčur pa bo imel v torek v Domžalah proti Heliosu na voljo zaključno žogo za polfinale. Ekipe igrajo na dve zmagi.

Drugi obračun med Cedevito Olimpijo in Zlatorogom bo na sporedu prihodnjo nedeljo. Ljubljanska zasedba vodi z 1:0.

Liga OTP banka, četrtfinale, druge tekme:

Nedelja, 10. maj

Ponedeljek, 11. maj

Torek, 12. maj

Nedelja, 17. maj

Liga OTP banka, četrtfinale:

Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija  /0:1/
Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale /1:0/
Krka - Hopsi Polzela /1:0/
Perspektiva Ilirija - Triglav Kranj /0:1/

/ /  izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

Lestvica po rednem delu:

