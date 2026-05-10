Nedelja, 10. 5. 2026, 9.00
Liga OTP banka, četrtfinale, druge tekme
Prva zaključna žoga za Krko
Košarkarji Krke bodo imeli danes v okviru četrtfinala lige OTP banka na voljo prvo zaključno žogo za uvrstitev v polfinale. Novomeščani se bodo še na drugi tekmi pomerili s Hopsi, proti katerim so zanesljivo dobili prvo tekmo. Ilirija si bo po presenetljivem porazu na prvi tekmi v ponedeljek reševala kožo v Kranju proti Triglavu, Šenčur pa bo imel v torek v Domžalah proti Heliosu na voljo zaključno žogo za polfinale. Ekipe igrajo na dve zmagi.
Drugi obračun med Cedevito Olimpijo in Zlatorogom bo na sporedu prihodnjo nedeljo. Ljubljanska zasedba vodi z 1:0.
Nedelja, 10. maj
Ponedeljek, 11. maj
Torek, 12. maj
Nedelja, 17. maj
Liga OTP banka, četrtfinale:
Zlatorog Laško - Cedevita Olimpija /0:1/
Šenčur GGD - Kansai Helios Domžale /1:0/
Krka - Hopsi Polzela /1:0/
Perspektiva Ilirija - Triglav Kranj /0:1/
/ / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi