Kdo bo tretji polfinalist?

V košarkarski ligi OTP banka sta že znana dva polfinalista, to sta Cedevita Olimpija in Podčetrtek. Danes bo postal znan še tretji, saj se bosta na tretji tekmi četrtfinala v Novem mestu pomerila Krka in Triglav Kranj. V soboto druga tekma čaka Šentjur in Ilirijo, ki je v sredo izgubila na odločilni tekmi finala druge lige ABA. V tej seriji z 1:0 vodijo Šentjurčani.