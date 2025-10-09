Četrtek, 9. 10. 2025, 13.20
2 minuti
Liga OTP banka, 3. krog
Ilirija gosti Krko
Za uvod v tretji krog košarkarske lige OTP banka bo Ilirija v četrtek zvečer gostila Krko. Obe ekipi sta poleg Šenčurja v novi sezoni še stoodstotni. Šenčurjani bodo v okviru tretjega kroga v soboto gostili Triglav, Helios se bo pomeril z Zlatorogom, Rogaška pa s Hopsi. Krog bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Podčetrtek.
Liga OTP banka, 3. krog:
Četrtek, 9. oktober:
18.00 Ilirija - Krka
Sobota, 11. oktober:
17.30 Kansai Helios Domžale - Zlatorog Laško
19.30 Rogaška - Hopsi Polzela
19.30 Šenčur GGD - Triglav Kranj
Ponedeljek, 13. oktober:
17.30 Šentjur - Podčetrtek
Lestvica:
1. Šenčur GGD 2 tekmi - 4 točke
2. Krka 2 - 4
3. Ilirija 2 - 4
4. Rogaška 2 - 3
5. Hopsi Polzela 2 - 3
6. Kansai Helios Domžale 2 - 3
7. Zlatorog Laško 2 - 3
8. Šentjur 2 - 2
9. Podčetrtek 2 - 2
10. Triglav Kranj 2 - 2