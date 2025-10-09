Ilirija gosti Krko

Za uvod v tretji krog košarkarske lige OTP banka bo Ilirija v četrtek zvečer gostila Krko. Obe ekipi sta poleg Šenčurja v novi sezoni še stoodstotni. Šenčurjani bodo v okviru tretjega kroga v soboto gostili Triglav, Helios se bo pomeril z Zlatorogom, Rogaška pa s Hopsi. Krog bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Podčetrtek.