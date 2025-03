Krki spodrsnilo v Podčetrtku, priložnost za Helios

Košarkarji Term Olimia so v vnaprej odigrani tekmi 23. kroga lige OTP banka doma v Podčetrtku premagali vodilno Krko s 87:83 (21:23, 39:40, 64:68). Priložnost, da se povzpnejo na vrh prvenstvene lestvice imajo zdaj Domžalčani, ki jih tekma 22. kroga čaka v ponedeljek v Šentjurju. Že dan kasneje bodo tekmo rednega, 22. kroga odigrali tudi Novomeščani.

Krka je v sredo doživela četrti poraz v ligi OTP banka. Že drugič v sezoni so ji mero vzeli košarkarji Term Olimia, ki so se s štirinajsto zmago utrdili na četrtem mestu razpredelnice.

Podčetrtčani so zasluženo prišli do dveh točk. Z izjemo uvodne četrtine, ki je pripadla gostom, so bili preostanek srečanja enakovreden tekmec, ki je za razliko od Krke odlično odigral končnico.

Novomeščani so slabe tri minute pred koncem vodili s 83:79, a do konca tekme niso več zadeli koša. Igor Struger je poskrbel za izenačenje na 83:83 in vodstvo slabo minute pred koncem, zadnji žebelj v krsto Krke pa je zabil Joshua Chandler Thompson enajst sekund pred iztekom časa.

Pri Termah Olimie se je le šest igralcev vpisalo med strelce, a od teh jih je pet imelo dvomestno število točk. Po 20 točk sta dosegla Simo Atanacković (trojke 5:8) in Aleksandar Stoimenov (7 skokov, 7 podaj). Na drugi strani sta bila najbolj razpoložena v napadu Brady William Skeens (23 točk, 7 skokov) in Tayler Anthony Persons (16 točk, 10 podaj, 5 skokov).

Terme Olimia bodo naslednjo tekmo lige OTP banka igrale 22. marca v Šenčurju, Krko pa 25. marca v Novem mestu čaka Ilirija.

Liga OTP banka, 22. krog Sobota, 22. marec:

13.00, LTH Hastings – ECE Triglav Kranj

17.00, GGD Šenčur – Terme Olimpia Podčetrtek Ponedeljek, 24. marec:

17.30, Šentjur – Kansai Helios Domžale Torek, 25. marec:

19.00, Krka – Ilirija Petek, 28. marec:

Zlatorog Thermana Laško - Rogaška Vnaprej odigrani tekmi 23. kroga: Sreda, 19. marec:

Terme Olimia : Krka 87:83 (21:23, 39:40, 64:68) Sobota, 22. marec:

Ilirija – Zlatorog Thermana Laško

Lestvica: 1. Krka 22 tekem - 40 točk

2. Kansai Helios 21 - 39

3. Ilirija 21 - 37

4. Terme Olimia Podčetrtek 22 - 36

5. ECE Triglav Kranj 21 - 31

6. GGD Šenčur 21 - 31

7. Šentjur 21 - 29

8. Rogaška 21 - 27

9. Zlatorog Thermana Laško 21 - 24

10. LTH Castings 21 - 24

