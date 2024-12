Šenčur Domžalčanom preprečil, da bi ujeli vodilno Krko

Z obračunom med Podčetrtkom in Krko se je v petek začel deseti krog košarkarske lige OTP banka. Ravno Podčetrtek je bil do zdaj edini, ki je v tej sezoni uspel premagati novomeško ekipo, ta pa je tokrat vrnila udarec in slavila s 95:82. Krka je vodilna, drugi pa je Kansai Helios, ki je na zadnji tekmi kroga s 77:94 izgubil pri Šenčurju.

Podčetrtčani, ki so konec septembra v prvem krogu v Novem mestu presenetili s 83:76, so doživeli tretji poraz v nizu, a z izkupičkom 6-4 ostajajo v zgornjem delu razpredelnice. Tudi tokrat so Terme Olimia bile dolgo v igri za zmago. Dobro minuto pred koncem tretje četrtine so vodile z 69:64. A sledile so minute Krke, ki je naredila delni izid 27:4 in mirno prišla do dveh točk.

Košarkarji Thermane Zlatoroga pa so drugič v tej sezoni premagali LTH Castings in vpisali drugi zaporedni par točk v ligi OTP banka. V Škofji Loki so slavili s 73:63. Laščani so zdaj pri izkupičku 3-7, LTH Castings pa po sedmem zaporednem porazu ostaja pri eni zmagi.

Šenčur Heliosu zadal drugi poraz

Košarkarji Kansaia Heliosa so bili pred obračunom 10. kroga domačega tekmovanja na drugem mestu lestvice, ob zmagi bi po točkah ujeli vodilno Krko. GGD Šenčur pa je zasedal predzadnje mesto. Status favorita je tako nedvomno pripadel gostom, ki pa ga na igrišču niso potrdili. Šenčur je v začetku drugega polčasa pobegnil in potem z zbrano igro ni dovolil, da bi se Domžalčani približali.

Kansai Helios je izgubil s Šenčurjem. Foto: Filip Barbalić

V prvi četrtini in še večjem delu druge je bila tekma enakovredna. Nobena ekipa si ni priigrala večjega naskoka, ob polčasu je bilo 43:41. Odločilen za razplet tekme je bil začetek tretje četrtine. Sprva so Domžalčani sicer prišli na 43:45, toda potem se jim je povsem ustavilo. Štiri minute niso dosegli niti točke, v tem času pa je domača zasedba zadevala vse mogoče in z delnim izidom 17:0 ušla na neulovljivih 62:43.

Domači so naskok znali zadržati; tudi ob koncu tega dela so imeli +19, potem v uvodu zadnje četrtine že +24 (79:55), Helios pa bližje kot na 15 točk pri 65:80 ni več prišel in zmage, šele tretje v sezoni, so se zasluženo veselili košarkarji Šenčurja.

Alen Malovčić je za dvojni dvojček dosegel 19 točk in 12 skokov, 18 točk je dodal Vukašin Todorović, Vukašin Ćorić je vseh 15 dosegel s trojkami. Pri gostih pa je bil najboljši Jure Špan z 21.

Tim Tomažič je k zmagi Ilirije prispeval 18 točk. Foto: Aleš Fevžer

V Rogaški Slatini je bil obračun dolgo izenačen. Prvi del se je končal s točko naskoka za goste, v drugem so domači povedli za šest (36:30), a so gostje prednost izničili z dvema trojkama, nato pa je Rogaška s trojko Andrewa Browna v zadnji sekundi ob polčasu prišla na 45:45. Ilirija je bila nato tista, ki je prišla do nekaj večje prednosti in jo tudi obdržala. Po 55:47 sredi tretje četrtine je ta del tekme končala s +9, prednost približno desetih točk pa zadržala še do srede zadnje četrtine.

Rogaška je še enkrat zapretila in pet minut pred koncem po prostih metih Maksima Gorbačova prišla le na 68:70, toda dve trojki Tadeja Fermeta sta tehtnico spet nagnili na stran ljubljanske ekipe. V zadnji minuti so sicer domači prišli do zaostanka petih točk, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. Najboljši pri Iliriji je bil Tim Tomažič z 18 točkami, 14 jih je dodal Matic Mikuš, Kur Jockuch je končal z dvojnim dvojčkom (11 točk, 12 skokov). Pri domačih pa je bil najbolj razpoložen Leon Šantelj s 23 točkami.

Po prvem delu tekme med Šentjurjem in Triglavani je kazalo na gladko zmago gostov. Ti so namreč ob koncu prve četrtine z delnim izidom 12:0 prišli do vodstva z 28:14. A Šentjur je v nadaljevanju zaigral bolje in v drugi četrtini počasi topil zaostanek. Povsem stopil ga ni, je pa prišel na znosnih -3 (44:47). V tretji četrtini so spet prevzeli pobudo Kranjčani. Prednost sicer ni bila tako velika kot v prvem delu, se je pa gibala okrog desetih točk, toliko so imeli gostje plusa tudi ob koncu tretje četrtine.

Prednost so nato znali zadržati, jo še povečali na 12 (81:69) štiri minute pred koncem in potem brez stresa prestali tudi zadnji nalet Šentjurja. Ta je bil najbližje pri 78:84 dve minuti pred koncem, vendar do preobrata ni mogel.

Jošt Flerin je bil s 17 točkami najučinkovitejši pri Kranjčanih, 15 točk je dosegel Črt Čabrilo, pri domačih pa sta jih po 13 zbrala Jure Pelko in Radoš Šešlija.

Liga OTP banka, 10. krog

Sreda, 4. december:

Petek, 6. december:

Sobota, 7. december:

Ponedeljek, 9. december: