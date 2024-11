Helios do osme zmage

Po reprezentančnem premoru se je vrnila tudi košarkarska liga OTP banka. Na prvi tekmi devetega kroga so košarkarji Kansai Helios Domžal z 90:81 v gosteh premagali Rogaško. Zlatorog se bo pomeril s Šentjurjem, Ilirija pa bo na delu v Škofji Loki. Preostali dve tekmi bosta na sporedu v nedeljo in ponedeljek.

Domžalčani so z osmo zmago začasno skočili na vrh razpredelnice, za nov uspeh pa so se precej namučili. Rogaška na drugi strani po šestem porazu ostaja v spodnjem domu lestvice in bo svoje priložnosti iskala na naslednjih tekmah.

Varovanci Jureta Močnika so po izenačenem začetku tretje četrtine stopili na plin in vnovič ušli na deset točk naskoka. Čeprav so se košarkarji Rogaške poskušali približati, bližje kot do -7 niso prišli. V zadnjih treh minutah sta nato Lovro Urbiha in Lenart Sirc z zaporednima trojkama zapečatila usodo domačih, tudi nasploh pa so gosti zelo dobro metali za tri, zadeli so 14 od 25 metov. Pri Rogaški sta izstopala Mitchell Augustin z 21 in Leon Šantelj z 18 točkami, medtem ko je pri gostih Blaž Mahkovic dosegel 19 točk, Lovro Urbiha 18, Lenart Sirc pa 15.

Liga OTP banka, 9. krog

Sobota, 30. november:

Nedelja, 1. december:

Ponedeljek, 2. december: