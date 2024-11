Visoki zmagi Krke in Triglava, še višja Heliosa, Ilirija boljša od Zlatoroga

Vodilna Krka je v domači dvorani lovila sedmo zaporedno zmago v državnem prvenstvu in jo tudi dosegla. Dolenjci so imeli nekaj težav z Rogaško v prvem polčasu, ko so gostom še uspevali meti za tri točke, v tretji četrtini pa so Slatinčani zašli v črne minute, kar so gostitelji izkoristili za pobeg na varno razdaljo. Rogaška, ki je ostala pri treh zmagah, v tej sezoni še čaka prvo slavje na gostovanjih. Rogaška je svoji prvi točki v tretji četrtini dosegla šele po štirih minutah in pol, do konca tega dela igre pa le še dve. Krka je tako četrtino dobila kar z 29:4, razlika pa je bila pred zadnjimi desetimi minutami več kot dovolj velika za miren zaključek.

Triglavani so že uvodno četrtino dobili s 16 točkami prednosti in tudi v nadaljevanju držali visoko razliko za zanesljivo zmago. Pri gostih je bil Domen Petrovič edini z dvomestnim številom točk, dosegel jih je 12, na drugi strani je prek te meje prišla četverica domačinov. Urban Oman je končal dvoboj s 17 točkami, Črt Čabrilo jih je prispeval 15 ter štiri skoke in pet podaj, pet točk je dal Uroš Šikanić in temu je dodal 12 skokov ter sedem podaj. Kranjčani so tako prišli do tretje zmage v prvenstvu in so na lestvici prehiteli tokratne tekmece.

Nejc Klavžar Foto: Matic Ritonja/Sportida Obračun druge in predzadnje ekipe se je končal pričakovano z visoko zmago Domžalčanov. A vsaj v prvem delu na takšen razplet ni kazalo, a potem je sledila izjemna serija Heliosa in na drugi strani popoln mrk gostov. Ti so v tretji četrtini obtičali brez dosežene točke kar do osme minute, medtem pa so domači neusmiljeno polnili njihov koš. Delni izid z ničlo na strani Castingsa je rasel in rasel, ustavil se je pri 24:0. Gostje so vendarle zadeli, ko je bilo na semaforju do konca četrtine le še dve minuti in osem sekund, toda izid je bil tedaj že 64:37, tekma pa odločena. V tej četrtini so gostje zmogli le osem točk.

Zadnja četrtina je bila tako le še formalnost, vseeno pa so domači prednost še povečali in na koncu slavili s 94:56. Nejc Klavžar je bil s 15 točkami najboljši pri domačih, Sreten Knežević je 13 točkam dodal še devet skokov.

V zadnji tekmi kroga so v sredo košarkarji Ilirije premagali Zlatorog Thermano s 87:72. Ilirija je po peti zmagi ob treh porazih napredovala na četrto mesto, za vodilnima Krko in Kansaijem Heliosom zaostaja za dve zmagi. Laščani še naprej ostajajo pri dnu, z LTH Castingsom imajo najslabši izkupiček 1-7.

