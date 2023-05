Začenja se boj za veliki finale

Nasprotnika v polfinalu Šenčur in Cedevita Olimpija sta se v aktualni sezoni pomerila le v pokalnem tekmovanju, prav tako v polfinalu, takrat so Ljubljančani slavili z 90:69. Gorenjci so z uvrstitvijo v polfinale dosegli zgodovinski uspeh, v polfinalu državnega košarkarskega prvenstva bodo namreč nastopili prvič. Košarkarji Cedevite Olimpije so se tekmovanju priključili v četrtfinalu, v tej sezoni pa lovijo tretji zaporedni naslov državnega prvaka. Znova se tako obeta tudi bratski spopad, saj bosta med seboj igrala košarkar Šenčurja Dino Murić in njegov brat Edo pri ljubljanski zasedbi.

V soboto pa bo v novomeški dvorani Leona Štulja domača Krka gostila Helios Suns, nasprotnika sta se v tej sezoni v vseh tekmovanjih pomerila sedemkrat. Košarkarji Krke imajo trenutno boljše razmerje zmag, saj so slavili na štirih medsebojnih tekmah, med drugim tudi v finalu druge lige ABA, v katerem si je novomeška ekipa po podaljšku priigrala vstopnico za zaključni turnir. Zadnjo medsebojno tekmo v ligi Nova KBM pa so dobili Domžalčani, in sicer na gostovanju v Novem mestu.

Liga Nova KBM, polfinale, prvi tekmi

Petek, 19. maj:

Sobota, 20. maj: