Američan predčasno sklenil sezono in zapustil Slovenijo

Košarkar Cedevite Olimpije Josh Adams, ki si je poškodoval gleženj na odločilni tekmi četrtfinala lige ABA proti ekipi FMP, je zaradi tega že končal sezono, so danes sporočili iz ljubljanskega kluba. Kot so še zapisali, se je Američan že vrnil v domovino, kjer bo nadaljeval z okrevanjem po poškodbi.

Košarkarji Cedevite Olimpije so se v soboto z zmago na tretji tekmi četrtfinala lige ABA proti ekipi FMP z izjemno predstavo zavihteli v polfinale, kjer zdaj čakajo na zmagovalca v seriji med Partizanom in SC Derbyjem. Edino črno piko na sicer poletni predstavi gostiteljev je pustila poškodba Josha Adamsa, ki je v zadnjih minutah prve četrtine po obrambni akciji obležal pod košem nasprotnika in ob pomoči soigralcev odšepal z igrišča. Američana so nato odpeljali v bolnišnico na nadaljnje preiskave. "Ne vemo še, kako huda je poškodba, mislim pa, da ni enostavna," je takoj po tekmi povedal Alilović.

Dan po tekmi pa so iz ljubljanskega moštva sporočili, da je Adams utrpel hud zvin gležnja, danes pa so potrdili, da je Američan zaradi poškodbe že sklenil letošnjo sezono. "Josh je že zapustil Ljubljano, z okrevanjem po poškodbi pa bo nadaljeval v Združenih državah Amerike. Josh, vse dobro in čim hitreje okrevaj!" so mu sporočili iz ljubljanskega kluba.

29-letni Američan je v tej sezoni lige ABA v povprečju dosegal 14,1 točke, 3,5 skoka in tri asistence na srečanje, v EuroCupu pa 13,9 točke, 3,5 skoka in 3,3 asistence na obračun.

