Kdo bo povedel v boju za domačo krono?

Liga Nova KBM, finale, tretja tekma

Četrtek, 8. junij:

Ekipi še nista izkoristili prednosti domače dvorane; uvodno tekmo v Domžalah je dobila Cedevita Olimpija z 88:84, v Stožicah pa je Helios Suns slavil z 82:81.

Ljubljančani so nesporni favoriti za zmago, še posebej potem, ko so v torek izgubili odločilno tretjo tekmo v polfinalu lige Aba proti Partizanu in se bodo lahko zdaj posvetili osvojitvi tretjega zaporednega naslova državnega prvaka, skupno jubilejnega dvajsetega, in hkrati tretjega domačega v tej sezoni po zmagah v superpokalu in pokalu Spar.

Domžalčani šestič igrajo v finalu državnega prvenstva, prvaki pa so bili v sezonah 2006/07 in 2015/16.

Četrta tekma bo v soboto, 10. junija, v Ljubljani, morebitna peta pa 12. junija v Domžalah.