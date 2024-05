Začenja se boj za naslov

Danes ob 18.15 se bo v Domžalah začel finale državnega prvenstva v košarki med Kansai Heliosom in Cedevito Olimpijo. Prvak lige Nova KBM bo tisti, ki bo prvi prišel do treh zmag.

Cedevita Olimpija je na poti do finala v četrtfinalu premagala Šentjur, nato pa v polfinalu še Gorenjsko gradbeno družb Šenčur. Ekipa Kansai Helios Domžal je po 27. kolih Lige Nova KBM zasedla 2. mesto in bila v končnici boljša najprej od Terme Olimia Podčetrtka nato pa še od Krke. Ekipa Cedevite Olimpije bo poizkusila osvojiti svoj 21. naslov državnega prvaka, medtem ko bo Kansai Helios lovil svojega tretjega.

Finalna serija se bo igrala na tri zmage. Druga tekma bo na sporedu 26. maja, in sicer ob 17.30 uri, v Tivoliju. Tretja tekma bo zopet v Domžalah, in sicer 29. maja, s pričetkom ob 20. uri. Morebitni četrta in peta tekmi bosta na sporedu 1. junija, ob 18.00 v Ljubljani in nato 3. junija, ob 20. uri v Domžalah.

Liga Nova KBM, finale, prva tekma

Petek, 24. maj: