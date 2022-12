Krka ostaja nepremagana, Ilirija prekinila niz sedmih porazov

V zadnjem tednu leta 2022 se igra 12. kroga košarske lige Nova KBM. Prva je bila že v Škofji Loki, kjer je domača zasedba LTH Castings gostila Helios Suns. Domžalčani so zmagali kar s 47 točkami razlike, izid je bil 90:43 za goste. Krka je ostala neporažena. Ob polčasu je proti Šenčurju sicer zaostajala za štiri točke, po odlični tretji četrtini (20:7) pa na koncu zmagala s 77:73. Košarkarji Ilirije so premagali Šentjur s 97:86 in prekinili niz sedmih porazov.

Helios Suns so upravičili vlogo favorita in že v prvi četrtini prišli tudi do desetih točk prednosti, na glavni odmor pa so odšli s 13 točkami naskoka. Že v uvodnih minutah tretje četrtine pa so odločili tekmo, ko so po zabijanju Dennisa Tunstalla povedli z 52:27. Visoka prednost ni bila presenečenje, nenazadnje so na celi tekmi domači zbrali le eno asistenco, iz igre pa metali le 27-odstotno ob 18 izgubljenih žogah. Tako je bila ob 30 in več točkah razlike zadnja četrtina zgolj formalnost. Pri domačih je bil s 13 točkami in osmimi skoki najboljši prvi strelec lige Siniša Bilić, pri gostih, ki so skok dobili kar s 50:29, pa sta Tunstall in Lovro Buljević dosegla po 18 točk in 10 skokov.

Utrinki s tekme Šenčur - Krka (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Košarkarji Krke so leto 2022 zaključili z dvanajsto zmago. V Šenčurju so še tretjič v tej sezoni premagali Gorenjsko gradbeno družbo; dvakrat so bili boljši v domačem prvenstvu, enkrat pa v regionalnem tekmovanju. Za Šenčur je to šesti poraz v ligi, četrti v zadnjih petih nastopih ali šesti v sedmih tekmah.

Zaradi bolezni Gašperja Okorna je Krko vodil Igor Kešelj. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tako kot prvi dve tekmi, ki sta se končali s tremi oziroma šestimi točkami razlike, je bila tudi ta izenačena vse do konca. Krko - zaradi bolezni prvega trenerja Gašperja Okorna jo je vodil Igor Kešelj - je iz zagate v zadnjih minutah z dvema trojkama rešil Radosav Spasojević, ki je bil ob Juriju Macuri najboljši strelec tekme. Oba sta dosegla po 21 točk. Macura (met iz igre 8:10) je ob tem pobral še 12 odbitih žog (indeks 28), Spasojević pa je zadel tri trojke, imel tri skoke ter tri podaje. Pri domačih se je vseh deset igralcev, ki so stopili na parket, vpisalo med strelce že v prvem polčasu, na koncu pa sta največ točk dosegla Dino Murić (13 točk, met 5:16) in Alen Malovčič (12 točk, 6 skokov).

Ljubljanska Ilirija je nazadnje slavila 22. oktobra. Za Šentjur je to četrti poraz na zadnjih petih tekmah in skupno peti v sezoni. Zasedba trenerja Stipeta Modrića je ključni korak k zmagi naredila v zadnjih petih minutah prvega polčasa, ko je z delnim izidom 23:3 odšla na odmor s prednostjo 55:32. Rok Nemanič (letnik 2001), ki je dosegel 22 točk (trojke 6:18), je Šentjur pripeljal na pet točk zaostanka, Jaka Klobučar (letnik 2003), ki je zbral 24 točk (met iz igre 9:10, trojke 3:4), pa je z desetimi točkami v zadnji četrtini poskrbel, da se je Ilirija odlepila na 87:77 in zmagovito končala tekmo.

