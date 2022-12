Podčetrtek gosti Šenčur

Prestavljena tekma 10. kroga lige Nova KBM bo odigrana v predbožičnem vzdušju, saj bo tekma na sporedu danes s pričetkom ob 13. uri. Na zadnji domači tekmi v letu 2022 bo ekipa Term Olimia Podčetrtka gostila ekipo Gorenjske gradbene družbe Šenčur. Košarkarji iz Podčetrtka so do sedaj zbrali štiri zmage in šest porazov, medtem ko je Šenčur pri šestih zmagah in štirih porazih.

Že pred tem so za uvod v enajsti krog košarkarji Helios Suns vknjižili visoko zmago s 96:77 na gostovanju pri Podčetrtku. Zatem je Ilirija gostila vodilno Krko in se ji dobro upirala. Novomeščani ostajajo nepremagani (81:75). V soboto popoldne pa visoka zmaga Zlatoroga, ki je s 80:57 premagal Hopse. Krog se je končal v ponedeljek, ko je Rogaška z 79:68 premagala Šentjur.

Ilirija je bila vse do zadnjih dveh minut proti Krki na pragu velikega presenečenja. 98 sekund pred koncem tekme so prišli na točko zaostanka (74:73). A nato je Miha Škedelj zadel trojko, Luka Vončina pa je izgubil žogo in Luki Stergarju omogočil polaganje za 79:73. Pri domačih sta po 16 točk dosegla Adnan Arslanagić (6 podaj) in Jaka Klobučar (trojke 3:4), Žiga Daneu jih je zbral 15 (8 skokov), 13 pa Marko Pajić (8 skokov). Pri zmagovalcih je izstopal Radosav Spasojević z 22 točkami, 17 točk, 7 podaj in 6 skokov pa je prispeval Rok Stipčević (indeks 22).

Trener Heliosa Dejan Jakara. Foto: Grega Valančič/Sportida Domžalčani so na tekmi s Podčetrtkom na začetku druge četrtine z delnim izidom 20:0 pobegnili na 43:23 in razliko brez težav zadržali do konca. Domžalčani so od edinega poraza v državnem prvenstvu konec oktobra nanizali sedem zmag.

Pri Domžalčanih, ki so zadeli 13 trojk iz 25 poskusov in imeli 58-odstotni met iz igre, je pet igralcev doseglo vsaj 14 točk. Največ jih je zbral Austin Luke (16 točk, trojke 4:7), največ skokov je imel Urban Oman (8 skokov, 15 točk), največ podaj pa Blaž Mahkovic (7 podaj, 14 točk). Pri domačih je Žan Kosič zbral 21 točk (7 podaj), Simo Atanacković pa 20 (trojke 4:7).

Prvič dve zaporedni zmagi Zlatoroga

Košarkarji Zlatoroga pa so prvič v sezoni zabeležili dve zaporedni zmagi. Po prepričljivem uspehu v začetku tedna proti Šentjurju so v 11. krogu nadigrali še Hopse s Polzele s 23 točkami razlike. Zasedba Aleša Pipana je ustavila vse ključne igralce Hopsov in zasluženo prišla do dveh točk. V drugem polčasu je goste nadigrala s 50:25.

Drugi strelec lige Jure Pelko (povprečje 18 točk) in Marko Vranjkovič, ki skupaj v tej sezoni v povprečju dosegata več kot 30 točk za Hopse, sta v Treh lilijah skupaj zmogla 17 točk. Na drugi strani se je pri Zlatorogu deset igralcev vpisalo med strelce. Jan Copot je dosegel 19 točk, 13 točk in 10 skokov je zbral Adrio Ramone Bailey, 10 točk je prispeval Domen Lorbek (trojke 3:6).

