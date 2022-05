Lahko Dallas vrne udarec? Kako je z Luko Dončićem?

V noči na soboto košarkarje Dallas Mavericks čaka še druga tekma finala zahodne konference v ligi NBA. V San Franciscu bodo Luka Dončić in druščina pred selitvijo v Teksas poskušali izenačiti serijo proti Golden State Warriors na 1:1 v zmagah. Pojavile so se skrb zbujajoče novice glede zdravstvenega stanja ljubljanskega virtuoza, a za zdaj ni še nič uradnega.

V soboto ob 3. uri zjutraj po slovenskem času se bo v San Franciscu začela druga tekma letošnjega finala zahodne konference lige NBA. Golden State Warriors so prvi spopad z Dallas Mavericks dobili s 112:87, zdaj želijo Teksašani vrniti udarec.

"Seveda bo težko, to je vendarle finale zahoda," je po prvi tekmi, na kateri so Bojevniki njegov učinek omejili na 20 točk, sedem skokov in štiri asistence, povedal prvi zvezdnik Mavericks Luka Dončić, ki je izgubil kar sedem žog. "Sam moram zaigrati veliko boljše," je še dodal.

Nekaj vznemirjenja je med navijači Dallasa povzročila nepotrjena novica, da je 23-letni Ljubljančan zbolel, a za zdaj iz njegovega kluba še ni nobene uradne informacije, za kaj pravzaprav sploh gre.

Po visokemu porazu na prvi tekmi košarkarji Dallas niso bili preveč pobiti. "Izkušeni so, vedo, za kaj gre in nekdo je pač moral dobiti prvo tekmo. Zelo težko bo, ampak mi verjamemo vase. To bo dobra serija," je še zagrozil Dončić.

Trener Dallasa Jason Kidd za drugo tekmo napoveduje drugačen, bolj fizičen pristop. "Biti moramo bolj agresivni, na prvi tekmi so bili oni in to prinaša zmage," je povedal Kidd, odgovoril pa mu je kar zvezdnik Golden Statea Draymond Green: "Po porazu je prva prilagoditev vedno malce bolj agresivna igra. To tudi pričakujemo."

Konferenčni finale, zahod (2. tekma): 3:00, Golden State Warriors - Dallas Mavericks /1:0/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

