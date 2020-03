Liga NBA s posebno kampanjo nad blokado zaradi pandemije

Liga NBA je začela svetovno kampanjo z namenom širjenja družbene odgovornosti med navijači in vsemi ljudmi o pandemiji koronavirusne bolezni. Cilj te globalne akcije je širjenje zavedanja, navdiha in pomoči ljudem pri odzivanju na pandemijo covida-19, ki je zaustavila severnoameriško košarkarsko ligo.

Program Skupaj NBA bo vključeval vsakodnevne Instagram-intervjuje z igralci in strokovnimi osebami v ligi NBA, izobraževalne programe, spletne vsebine, namenjene mladim, ki se zaradi pandemije ne morejo igrati s prijatelji. Ključen pa bo poziv k "milijon dejanjem prijaznosti" z delovanjem na področju prostovoljstva in aktivnostmi v skupnosti, so sporočili iz lige NBA.

Trenutno liga NBA deli usodo športnih tekmovanj in lig, ki so začasno odpovedana oziroma ustavljena zaradi pandemije. Košarkarji, med njimi tudi slovenska zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić, upoštevata samoosamitev ter dneve preživljata doma. V tem trenutku še ni mogoče napovedati, kdaj se bo liga nadaljevala in ali bodo v začasno prekinjeni sezoni 2019/20 sploh lahko izpeljali končnico ter razglasili prvaka.

Liga NBA želi prispevati in pomagati zbrati več kot 50 milijonov dolarjev za podporo ljudem, ki jih je prizadel koronavirus, vključno z več kot 30 milijoni dolarjev, ki so jih že zbrali ekipe ter igralci in igralke v ligah NBA in ligi WNBA.

Igralci so že pripravili videoposnetke, s katerimi delijo informacije o zdravju, vzdrževanju kondicije in dobremu počutju ter o načinih, kako zajeziti širjenje koronavirusa. Ti posnetki so na družbenih omrežjih zbrali že več kot 37 milijonov ogledov.

