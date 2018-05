Dragiću pokvarili načrte, zdaj si rešujejo kožo

Liga NBA, konferenčni polfinale, 9. maj

Tako so se košarkarji Philadelphie veselili po napredovanju v konferenčni polfinale, ko so izločili Miami. Proti Bostonu jim ne gre preveč dobro. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav Kelti ne morejo računati na pomoč dveh največjih zvezdnikov, saj sta tako Kyrie Irving kot Gordon Hayward na seznamu poškodovanih, jim gre v končnici tako dobro, da so oddaljeni le še zmago od konferenčnega finala. V letošnji končnici na domačem parketu še niso izgubili, kar je odlična popotnica za peto tekmo konferenčnega polfinala, ko bodo v dvorani TD Garden gostili Philadelphio.

Gostje nujno potrebujejo zmago, če želijo še naprej razmišljati o napredovanju med štiri najboljše v ligi NBA. V prvem krogu končnici so izločili Dragićev Miami (4:1), nato pa naleteli na neugodnega tekmeca, s katerim so izgubili uvodne tri tekme, po četrti tekmi in domači zmagi pa zaostajajo z 1:3. Philadelphia je na zadnjih desetih gostovanjih v Bostonu zmagala le enkrat.

V zgodovini lige NBA ga v izločilnem delu še ni bilo junaka, ki bi preobrnil v svojo korist zaostanek z 0:3.

Liga NBA, konferenčni polfinale, 9. maj: Boston Celtics – Philadelphia 76ers /3:1/



// rezultat v zmagah, napreduje ekipa s štirimi zmagami