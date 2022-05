Sanjski večer za navijače Luke Dončića v Sloveniji!

Danes bodo ljubitelji košarke v Sloveniji prišli na svoj račun, saj bo Luka Dončić (Dallas Mavericks) na delu ob zelo atraktivnem terminu. Četrti dvoboj konferenčnega polfinala končnice lige NBA med Dallas Mavericks in favoriziranim Phoenix Suns se bo začel ob 21.30 po slovenskem času, moštvo iz Teksasa pa lahko skupen rezultat v zmagah izenači na 2:2. Dončić proti Phoenixu v povprečju na tekmo prispeva 35 točk, 10 skokov in 8 asistenc!

Dallas ali Phoenix? Nedeljska matineja se bo v dvorani American Airlines Center, ki je v zadnjih letih postala drugi dom Luke Dončića, začela že ob 21.30 po slovenskem času, tako da ljubiteljem lige NBA in 23-letnega Ljubljančana ne bo potrebno za ogled srečanja bedeti pozno v noč ali pa si navijati budilk.

Obračun, ki prinaša ogromen vložek, se bo začel ponoči. Če ne bo podaljška, bo zmagovalec odločen še ta dan, pred Mavericks pa je ogromen izziv, saj želijo izkoristiti prednost domačega igrišča še drugič zapored in tako skupen rezultat v zmagah v konferenčnem polfinalu izenačiti na 2:2.

Zadnja zmaga, ko so premagali Phoenix s 103:94, jim je učvrstila samozavest. Prekinili so boleč niz enajstih zaporednih porazov proti Suns, ki se je vlekel kar tri leta. Po še kako dragoceni zmagi je prvi zvezdnik Dallasa Dončić pohvalil energijo, ki jo je izžarevalo domače občinstvo. Bučni navijači so izbrance Jasona Kidda navdali z dodatno močjo, kar se je najbolj opazilo pri Jalenu Brunsonu. Če je bil v Arizoni le bleda senca razigranega branilca, ki je prejšnji mesec kot za stavo polnil koš Utahu, je na tretji tekmi proti Phoenixu zablestel z 28 točkami in v napadu razbremenil že tako raznovrstnega, a tudi obremenjenega Dončića.

Dončić verjame do konca

Dallas je na tretji tekmi izkoristil prednost domačega igrišča. Ga bo tudi zvečer? Foto: Reuters Dallas je zaigral drugače kot na uvodnih tekmah v gosteh. Bilo je prisotno več energije, moči, zagrizenosti v obrambi. Phoenix je dosegel le 94 točk, najmanj v tej sezoni, pred tem pa jih je na uvodnih dveh v povprečju proti Dallasu vknjižil kar 125.

''V to, da lahko izločimo Phoenix, bomo verjeli do konca. Nekdo bo prvi zbral štiri zmage, ne glede na to, če zaostajaš ali vodiš, moraš verjeti do konca,'' sporoča Dončić, ponos slovenske košarke, ki v končnici lige NBA ni še nikoli vztrajal tako dolgo kot letos, ko se je prvič v karieri uvrstil v konferenčni polfinale. Zdaj ima opravka s prvim favoritom Phoenixom, najuspešnejšo ekipo rednega dela, ki pa je na tretji tekmi pokazala določene slabosti.

Izkušeni zvezdnik ''Point God'' Chris Paul, ki je nedavno praznoval 37. rojstni dan, in vroči strelec Devin Booker sta prikazala bistveno manj kot na uvodnih tekmah. Imela sta opravka z boljšo obrambo Dallasa, najbolj neugoden je bil Reggie Bullock. Phoenix je prvič letos (po osmih tekmah) v končnici metal iz igre manj kot 50-odstotno. Zadel je le 44,7 odstotkov metov.

Dallas ima še kar nekaj rezerv. Ni še pokazal vsega tistega, kar zna. Najboljši primer je Spencer Dinwiddie, ki je na tretji tekmi proti Phoenixu prispeval zgolj štiri točke. Foto: Reuters

Če bi Dallas ponovil takšno obrambo tudi zvečer, ko ga bo na delu spremljalo ogromno ljubiteljev košarke iz Slovenije, bo na dobri poti, da skupen rezultat v zmagah izenači na 2:2, s tem pa obračun, v katerem je večina košarkarskih strokovnjakov v ZDA prepričana o bolj ali manj gladkem napredovanju Phoenixa, naredi povsem odprtega in nepredvidljivega.

V noči na ponedeljek se bosta na četrti tekmi konferenčnega polfinala pomerila tudi Philadelphia 76ers in Miami Heat. Gostitelji bodo podobno kot Dallas skušali rezultat v zmagah izenačiti na 2:2.