Kaj bo tokrat pripravil Nikola Jokić?

V noči na petek bodo v končnici košarkarske lige NBA na sporedu trije obračuni. Zanimiv obračun se obeta med LA Clippers in Denver Nuggets, kjer igrata Nikola Jokič in slovenski košarkar Vlatko Čančar. Trenutni izid v zmagah je 1:1.

V prvem krogu zahodne konference se obeta zanimiv obračun med LA Clippers in Denver Nuggets, ko bosta igrala tretjo tekmo. Pri Clippers v končnici zelo dobro igra Kawhi Leonard, potem ko je na drugi tekmi dosegel 39 točk in bil eden najbolj zaslužnih, da so izid v zmagah izenačili na 1:1.

Pri Denverju, ki bodo prvič v tej seriji igrali v gosteh, je glavni akter Nikola Jokić, ki je na drugi tekmi dosegel trojni dvojček, njegovo statistiko pa je kazilo sedem izgubljenih žog. Sicer ima srbski košarkar do zdaj v končnici povprečje 27,5 točke, 11 podaj in deset skokov na tekmo. Denver je bil v obeh tekmah enakovreden nasprotnik, potem ko so prvo tekmo dobili po podaljšku. Vlatko Čančar v končnici še ni dobil priložnosti za igranje.

V zahodni konferenci bo Oklahoma City Thunder proti Memphis Grizzlies v gosteh lovila že tretjo zaporedno zmago. Oklahoma je uvodni tekmi dobila brez težav in veliko presenečenje bi bilo, če bi Grizliji poskrbeli za preobrat.

V vzhodni konferenci bosta tretjo tekmo prvega kroga končnice igrala New York Knicks in Detroit Pistons. Izid v zmagah je 1:1, na tekmi bodo domačini košarkarji Detroita.

Liga NBA, 24. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /2:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /1:1/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:1/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /2:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /2:0/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /1:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

