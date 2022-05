V živo: Dončić s trojko ob sireni, Dallas po prvi četrtini spet zraven

Liga NBA, konferenčni finale, zahod (3. tekma): Dallas Mavericks - Golden State Warriors 26:27 /0:2/

Dončić 10 (3/6 za 2, 1/2 za 3, 3/4 prosti meti), 6 sk., 1 as., 0 ukr. žoge, 1 izg. žoga // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

1. četrtina

Luka Dončić je spet zdrav, v polni pripravljenosti. Prvi informacije pred začetkom so bile pozitivne. Začetek tekme pač ne. Dallas je zgrešil prvih šest metov izza črte in trener Jason Kidd je po petih minutah tekme ob zaostanku s 7:16 vzel prvo minuto odmora. Šele v devetem poizkusu so Mavericks zadeli prvo trojko, Jalen Brunson za znižanje na 14:19. Spet so se preveč zanašali na met za tri, je pa prav s trojko in to dva metra izza črte ob zvoku sirene, ki je označila konec prve četrtine, Dončić Dallas približal na 22:25. V prvi četrtini, ko je dal Luka 10 točk, so zadeli tri trojke iz 14 metov. A tudi Golden State iz igre ni bil najboljši, le 41-odstoten (Dallas 32-odstoten).

