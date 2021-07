Phoenix prvič ali Milwaukee drugič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo v ligi NBA začel veliki finale. V Phoenixu se bodo na prvi tekmi pomerili domači Suns in Milwaukee Bucks. Phoenix je do zdaj še brez šampionskega prstana, Milwaukee se je veselil enkrat, in sicer je bil najboljši leta 1971. Pod vprašajem je nastop prvega zvezdnika Bucksov Giannisa Antetokounmpa, ki ima težave s poškodbo kolena.