Dončić proti Durantu, proti ekipi, ki že šest tekem ni izgubila

Dallas Mavericks na začetku sezone niso v polni postavi, saj jih pestijo poškodbe. Na prejšnji tekmi s Chicago Bulls, ki so jo sicer visoko dobili s 119:99, je manjkala kar četverica: Dereck Lively (rama), P. J. Washington (koleno), Dante Exum (zapestje) in Maxi Kleber (stegenska mišica). Zadnji bo morda nared za petkov obračun s Phoenix Suns, Livelyja in Washingtona čaka še nekaj dni počitka, Exum pa naj se ne bi vrnil pred koncem januarja. Sonca trenutno pogrešajo samo Bradleyja Beala (komolec), ki pa na tej tekmi že utegne zaigrati.

Suns so v nizu šestih zaporednih zmag, ki so ga pred 11 dnevi začeli prav z zmago nad Mavericks (114:102). Takrat je dal Luka Dončič sicer 40 točk, kar je za zdaj njegov rekord te sezone. V vrstah Phoenixa je bil najbolj vroč veteran Kevin Durant (31 točk), ki je s povprečjem 27,8 tudi najboljši posameznik ekipe. Devin Booker je tisto tekmo končal z 21 točkami, Jusuf Nurkić z 18 točkami in 14 skoki. Dallas torej čaka težka naloga. Phoenix je s sedmimi zmagami in enim samim porazom vodilna ekipa zahodne konference. Daljši niz zmag imajo le Cleveland Cavaliers, ki sploh še niso izgubili (9-0).

