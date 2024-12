"Tudi oni so igralci lige NBA, košarkarski profesionalci, ki se ne bodo ustavili, dokler na uri ne zmanjka časa," je sporočilo trenerja Jasona Kidda igralcem Dallas Mavericks povzel Daniel Gafford in dodal: "Zato te tekme ne bomo vzeli zlahka." Trenutno stanje na lestvicah bi lahko košarkarje Dallasa premamilo, da bi se spopada s Torontom lotili malce bolj sproščeno. Mavericks so namreč v naletu, od zadnjih enajstih tekem so jih dobili deset, nanizali so šest zaporednih zmag in tudi prvi zvezdnik teksaške ekipe Luka Dončić od povratka na parket niza imenitne predstave, na zadnji tekmi v Washingtonu (tamkajšnje Wizards so premagali s 137:101) je zabeležil prvi trojni dvojček v sezoni (25 točk, po 10 skokov in asistenc) ter že 78. odkar igra v ligi NBA.

Kemija v moštvu je odlična, še pravi Gafford, po vsaki zmagi pa je le še boljša. Tudi uigranost moštva še ni tam, kjer bi si želeli, zato ima odličen zmagoviti niz toliko večjo težo. "Za nas je to odlično, saj še rastemo," pravi Gafford.

Stanje v Torontu je drugačno, Raptors so v 23 tekmah sezone doživeli že 17 porazov in dosegli le šest zmag in so na 12. mesti vzhodne konference. A polovico zmag so dosegli v zadnjih desetih dnevih, ko so premagali New Orleans Pelicans (119:93), Miami Heat (119:116) in Indiana Pacers (122:111). Nazadnje so sicer z 92:129 izgubili proti najboljši ekipi zahoda Oklahoma City Thunder, a Kiddovo opozorilo svojim varovancem je več kot na mestu.

Dante Exum, ki še okreva po operaciji zapestja, in oboleli Naji Marshall Kiddu tokrat ne bosta na voljo, med vprašljivimi je Jaden Hardy, ki se spopada s poškodbo gležnja.

Liga NBA, 7. december:

Lestvica:

Preberite še: