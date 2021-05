Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks se bodo ponoči na domačem parketu udarili z Brooklyn Nets, ki so jih v tej sezoni enkrat že premagali. Če Dallasu to uspe tudi tokrat in Los Angeles Lakers v mestnem derbiju z Los Angeles Clippers izgubijo, se bodo Mavericks povzpeli na peto mesto zahodne konference lige NBA.