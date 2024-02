Dončić dobil po nosu. Bo 200 Slovencev razočaranih?

Naslednji dve tekmi bosta za Luko Dončića nekaj posebnega. Igra namreč v New Yorku, kamor je prav zato ta teden pripotovalo več kot 200 Slovencev. Glede na to, kako navijajo Američani, je pričakovati, da bo v noči na sredo v Barclays Centru v Brooklynu najbolj slišati prav slovenske navijače. Je pa vprašanje, če bo Dončić sploh igral. Vprašljiv je, razlog pa poškodba nosu.

Še pred četrtkovo tekmo v kultnem Madison Square Gardnu sredi Manhattana Luka Dončić z Dallas Mavericks gostuje v moderni dvorani Barclays Center v Brooklynu pri Brooklyn Netsih (1.30). Na obeh tekmah bi morala biti na nasprotni strani Lukova nekdanja soigralca: Jalen Brunson blesti v vrstah Knicksov, Dorian Finney-Smith pa je zdaj član Netsov. A Finney-Smith, Lukov dober prijatelj, bo zaradi poškodbe gležnja tekmo izpustil.

Luka Dončić in njegovi Mavericks so v ponedeljek premagali 76erse. Foto: Guliverimage Dallas in Brooklyn sta to sezono že igrala med sabo, 28. oktobra so s 125:120 zmagali Mavericks. Dončić je na tisti tekmi dal 49 točk. Ne eni ne drugi trenutno niso v najbolj blesteči formi, saj so na zadnjih desetih tekmah zmagali le po štirikrat. Brooklyn je z 20 zmagami in 29 porazi 11. ekipa vzhodne konference, Dallas pa je na lestvici zahodne na osmem mestu (27 zmag, 23 porazov).

Tudi to tekmo bosta v vrstah Dallasa izpustila Dante Exum in Dereick Lively, Maxi Kleber in Kyrie Irving naj bi nastopila, je pa znova vprašljiv nastop Luke Dončića. Razlog pa: poškodba nosu. Luka je dobil udarec po nosu že v drugi četrtini ponedeljkove tekme s Philadelphio in nato dvakrat sploh ni stekel v napad. Vseeno je tekmo odigral do konca (35 minut), dal sicer zanj skromnih 19 točk.

