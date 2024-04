Vprašanje o Luki Dončiću, ki skrbi navijače Dallasa

Slovenski ljubitelji košarke bodo lahko že drugo nedeljo zapored spremljali dvoboj končnice lige NBA med Dallasom in LA Clippers v zelo atraktivnem večernem terminu. Četrta tekma serije med Mavericksi in Clippersi se bo v Teksasu začela ob 21.30. Če bi zmaga ostala doma, bi Kiddova četa povedla s 3:1, zgodovina tekmovanja pa sporoča, da bi si s tem priigrala domala neulovljivo prednost. Pred srečanjem so vsi pogledi usmerjeni v Luko Dončića. Zaradi bolečin v desnem kolenu je njegov nastop pod vprašajem. Navijači Dallasa se dobro zavedajo, kaj bi to pomenilo za ekipo, če najboljši strelec rednega dela lige NBA ne bi mogel pomagati soigralcem.

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers -:- (-:-, -:-, -:-) / ob 21.30

Pester dan v ligi NBA se bo začel z nedeljsko matinejo v Filadelfiji, kjer se bodo že ob 19. uri pomerili Philadelphia 76ers in New York Knicks, gostitelji, za katere je Joel Embiid na zadnji tekmi dosegel kar 50 točk, a tudi poskrbel za nekaj kontroverznih potez (prekrškov), pa lahko rezultat v zmagah izenačijo na 2:2.

Dončić kot Leonard, George in Westbrook skupaj

V letošnji končnici spremlja Luko Dončića povprečje 29 točk, 9,7 skoka in 8 asistenc na dvoboj. Foto: Reuters Nato se bo dogajanje preselilo v Teksas, kjer se bosta ob 21.30, to bo pravo darilo ljubiteljem košarke v Sloveniji, saj jim za ogled srečanja ne bo potrebno navijati budilk, pomerila Dallas in LA Clippers. Ostaja pa v zraku vprašanje, ali se bodo gostitelji v boj z neugodno zasedbo iz mesta angelov podali z najboljšim igralcem. Luka Dončić si je na zadnji tekmi ob trku z Ivico Zubcem poškodoval desno koleno. To se je zgodilo dobre tri minute pred koncem prve četrtine, a se je nato kmalu vrnil na parket, stisnil zobe in z imenitno igro (znova je blestel v obrambi, od trojnega dvojčka pa ga je delila le ena podaja) pomagal Dallasu do zanesljive zmage, s katero je povedel v zmagah z 2:1. Tudi slabši Dončićev met iz igre ni bil usoden za Dallas, ki je blestel v obrambi, in zvezdniški trojček Clippersov prisilil k skromnem učinku.

Če je James Harden še izdatneje zadeval za goste, pa so Kawhi Leonard, Paul George in Russell Westbrook skupaj dosegli zgolj 17 točk ob skromnem metu 7/25. Natanko enak odstotek meta iz igre (7/25) je imel tudi Dončić. "Tokrat je bila obramba pred napadom. Nismo odigrali odlično v napadu, zlasti jaz, a smo dobili tekmo. To pa je edino, kar šteje," je povedal Dončić po zadnji zmagi (101:90) in dodal, kako stanje desnega kolena ni najboljše, a ne bi rad pustil soigralcev na cedilu. "Saj me poznate, naredil bom vse, da bi lahko igral."

Kidd: Nič še nismo dosegli

Jason Kidd se zaveda, kako pomemben člen za Dallas Mavericks je 25-letni slovenski as. Foto: Reuters Dončić je pred današnjo tekmo na seznamu kandidatov naveden v rubriki ''pod vprašajem''. Navijače skrbi, da bi se lahko uresničil scenarij, ki si ga ne želi nihče. Da bi slovenski dragulj izpustil dvoboj. To bi bil velik udarec za Dallas, ki lahko danes prednost v zmagah poviša na 3:1. Zgodovina končnice lige NBA pa sporoča, da si je v tem primeru izborilo napredovanje kar 95,4 odstotkov vseh moštev, kar 268. Le 13-im je spodletelo, čeprav so imeli v žepu prednost 3:1.

Dallas bi se v primeru napredovanje v konferenčnem polfinalu pomeril z boljšim iz serije med Oklahomo Cityjem in New Orleansom, na kateri suvereni Thunder vodijo kar s 3:0! "Nič še nismo dosegli. Serija je še vedno odprta. Zmagali so le dvakrat, kmalu znova igramo," je na sobotnem treningu sporočil trener Jason Kidd in po poročanju novinarja Granta Afsetha na vprašanje, kakšno je zdravstveno stanje Dončića in njegovega kolena, odgovoril, da je dobro. To je zelo ugodna informacija za navijače Dallasa.

Luka Dončić je na sobotnem treningu po besedah Jasona Kidda brez težav vadil proste mete:

Luka Doncic was shooting free throws after today's Mavericks practice with Kyrie Irving. pic.twitter.com/W8MYPtgRz5 — Grant Afseth (@GrantAfseth) April 27, 2024

Pri gostih je sicer vprašljiv nastop Kawhija Leonarda. Zanimivo, na edini tekmi končnice, ko ga ni bilo, so LA Clippers nadigrali Dallas. Takrat so v prvi tekmi dobili prvi polčas s kar 56:30. Na naslednjih tekmah pa so Mavericks okrepili igro v obrambi in pokazali povsem drugačen obraz.

Zanimivo bo spremljati tudi nastop Russella Westbrooka, ki je izgubljal živce na zadnji tekmi in provociral z agresivnimi prekrški, po odrivanju s P.J. Washingtonom pa sta bila oba izključena in sta morala predčasno v slačilnico.

Zvezdnika Phoenixa Kevin Durant in Devin Booker bi lahko letos izpadla iz končnice brez ene samcate zmage! Foto: Reuters

Po tekmi v Dallasu bosta odigrana še dvoboja v Indianapolisu, kjer lahko Indiana pobegne Milwaukeeju na 3:1, nato pa si bo Phoenix po treh zaporednih porazih prizadeval, da se izogne ''metli'' proti prepričljivi Minnesoti. Sonca so tudi eno večjih razočaranj v letošnji končnici, saj jim grozi ekspresen izpad.

Naslednja tekma serije med Mavericksi in Clippersi bo v četrtek ob 4.00 v Los Angelesu. Morda bo to že prva zaključna žogica za napredovanje Dallasa.

Liga NBA, 28. april: