Dončić kraljuje v ligi NBA, v Milwaukeeju spopad najbližjih zasledovalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Giannis Antetokounmpo je z Milwaukeejem dobil uvodnih osem tekem. To je najboljši začetek sezone v ligi NBA po sezoni 2015/16, v kateri so poznejši prvaki Golden State Warriors nanizali kar 24 uvodnih zmag.

Giannis Antetokounmpo je z Milwaukeejem dobil uvodnih osem tekem. To je najboljši začetek sezone v ligi NBA po sezoni 2015/16, v kateri so poznejši prvaki Golden State Warriors nanizali kar 24 uvodnih zmag. Foto: Reuters

V ligi NBA bodo ljubitelji košarke v noči na nedeljo lahko spremljali osem tekem. Izmed ''slovenskih'' klubov bo na delu Čančarjev Denver, ki bo gostil San Antonio. Na lestvici strelcev kraljuje Luka Dončić (36 točk na tekmo). Najbližje sta mu Giannis Antetokounmpo (32,6) in Shai Gilgeous-Alexander (32,3), ki ju čaka medsebojni obračun v Milwaukeeju. Bucks so še edini v ligi NBA brez poraza.

Košarkarska javnost še ni bila priča tako razkošni strelski rapsodiji Luke Dončića na začetku sezone. Ljubljančan je na uvodnih osmih tekmah presegel mejo 30 točk, s povprečjem 36 točk na tekmo pa je v tem trenutku z naskokom najboljši strelec tekmovanja. Njegova prednost pred zasledovalci se iz dneva v dan veča. Najbližji zasledovalec Giannis Antetokounmpo je tako v povprečju na tekmo dosegel dobre tri točke manj, se pa lahko Grk, ki se ga v zadnjem obdobju poleg Dončića omenja kot največjega kandidata za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, pohvali z izjemnim klubskim uspehom. Milwaukee je edini še neporažen klub v tej sezoni, nanizal je osem zmag, niz pa bo poskušal nadaljevati proti Oklahoma Cityju.

Shai Gilgeous Alexander je trenutno tretji najboljši strelec lige NBA. Nedavno je pokvaril načrte Dallasu in Luki Dončiću. Foto: Reuters

Thunder so jo v tej sezoni že zagodli Dallasu, ko so se čudežno vrnili po zaostanku kar 16 točk še štiri minute pred koncem. Tako se bosta v dvorani Fiserv Forum spopadla vroča strelca Giannis Antetokounmpo (32,6 točke na tekmo) in Shai Gilgeous-Alexander (32,3). Več točk od njiju v tej sezoni dosega le še 23-letni zvezdnik Dallasa.

V noči na nedeljo bo na delu tudi četrti najboljši strelec sezone Kevin Durant, ki bo z Brooklynom brez suspendiranega Kyrieja Irvinga gostoval v Charlottu in poskušal popraviti slabši klubski izkupiček v tej sezoni.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar bo gostil San Antonio Spurs. Nikola Jokić bo nastopil prvič po zgodovinskem 79. trojnem dvojčku, s katerim se je zapisal v zgodovino, saj je prehitel legendarnega Wilta Chamberlaina in postal center z največjim številom trojnih dvojčkov. Dva dni pozneje se bosta kluba pomerila še v Teksasu.

Vlatko Čančar se bo v kratkem času z Denverjem dvakrat pomeril s San Antoniom. Foto: Reuters

Kdaj bosta naslednjič v ligi NBA nastopila Goran Dragić in Luka Dončić? Košarkar Chicaga bo v noči na ponedeljek, dvoboj se bo po slovenskem času začel natanko opolnoči, gostoval pri nekdanjem klubu Torontu. Dallas bo v noči na torek ob 3.45 gostil Brooklyn Nets, ki ne more računati na suspendiranega Kyrieja Irvinga. Ta zaradi domnevne javne podpore antisemitskemu filmu ne sme nastopiti na vsaj petih tekmah mrežic.

Liga NBA, 5. november: 22.00 Orlando Magic - Sacramento Kings

00.00 Charlotte Hornets - Brooklyn Nets

00.30 Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans

00.30 New York Knicks - Boston Celtics

01.00 Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder

01.00 Minnesota Timberwolves - Houston Rockets

02.00 Denver Nuggets (Vlatko Čančar) - San Antonio Spurs

03.00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers

Lestvica: