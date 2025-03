V ligi NBA bo v noči na sredo na sporedu devet srečanj. Slovenski virtuoz Luka Dončić bo poskušal z Los Angeles Lakers nadaljevati zmagoviti niz. V mesto angelov prihaja New Orleans, druga najslabša ekipa na zahodu, ki pa je na zadnjih sedmih tekmah zmagala kar petkrat in napovedala boljše čase. Nastop Dončića je zaradi bolečin v kolenu pod vprašajem. Končno besedo bo imel trener J. J. Redick, ki se zaveda, da njegove varovance v nadaljevanju tedna čakata zahtevni tekmi z New Yorkom in Bostonom. Košarkarsko javnost je sicer pretresla novica o hudi poškodbi kolena Kyrieja Irvinga, zaradi katere je zvezdnik Dallasa že končal sezono.

Priljubljeni franšizi Los Angeles Lakers gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu. Luka Dončić si je po šokantnem prihodu že dobro opomogel, izboljšal tudi kondicijsko pripravljenost in tekmovalno formo, ki sta trpeli zaradi daljšega izostanka ob poškodbi leve mečne mišice, tako da na zadnjih tekmah že beleži imenitne predstave, s katerimi pomaga Jezernikom do ohranjanja zmagovitega niza. O tem, kako dobro gre Lakersom, priča neverjeten niz. Na zadnjih 22 tekmah so zmagali kar 18-krat.

Jezerniki izgubljajo le še proti (naj)slabšim

Charlotte je prejšnji mesec presenetil LA Lakers in zmagal v gosteh. Foto: Reuters Če so imeli Jezerniki v zadnjih dneh opravka z zelo neugodnim tekmecem, mestnim rivalom Clippers, a ob pomoči jeklene obrambe obakrat zmagali (106:102 in 108:102), se bodo tokrat pomerili z vsaj na papirju manj zahtevnim klubom. To je New Orleans, od katerega so na skupni lestvici lige NBA slabši le Utah, Charlotte in Washington. Ker pa so Jezerniki po prihodu Dončića edina poraza doživeli proti tekmecema, ki sta pri dnu lestvice (Utah in Charlotte), Luka pa se je v dresu Lakersov hitro prepričal, kako močna želja vseh je, da bi premagali eno najtrofejnejših ekip v ligi NBA, bi lahko v noči na sredo v dvorani Crypto.com Arena spremljali vse prej kot zgolj enosmerni promet in prepričljivo zmago Lakersov.

Zaradi previdnosti bi lahko Jezerniki znova zaigrali brez nekaj pomembnih členov. Japonec Rui Hachimura (poškodba kolena) zagotovo ne bo stopil na parket, pred njim je podobno kot pri Nemcu Maxu Kleberju še daljša pot okrevanja, manjkal bo tudi Jordan Goodwin, poraja pa se vprašanje, ali bosta nastopila Luka Dončić oziroma Austin Reaves. Njuna statusa sta vprašljiva. Kar se tiče največjih zvezdnikov Lakersov, ima največjo možnost za nastop Lebron James.

Kralj James potrebuje le še točko

LeBron James kljub temu, da je že vstopil v peto desetletje, igra kot mladenič. Foto: Reuters Obeta se namreč prav posebna tekma za kralja Jamesa, saj potrebuje le še točko, da doseže rekorden mejnik 50 tisoč točk na tekmah rednega dela in končnice lige NBA. Status 40-letnega asa glede njegovega nastopa je verjeten, vprašljiv pa pri njegovih dveh najučinkovitejših soigralcev, Dončiću in Reavesu. Slovenski reprezentant igra iz tekme v tekmo bolje, na njegov obraz pa se vse večkrat prikrade nasmeh, s katerim je kar sedem let razvajal in navduševal privržence Dallasa. Zdaj se je šov preselil v mesto angelov, kjer navijači Lakersov obožujejo njegove čarovnije. Lakersi so nanizali šest zmag in se na lestvici zahodne konference povzpeli na visoko drugo mesto. Bodo sedmo zaporedno zmago lovili tudi s pomočjo 26-letnega Ljubljančana, ki občasno začuti bolečine v desnem kolenu?

O tem bo odločil trener J. J. Redick, ki se zaveda, da po tekmi s Pelikani sledita zahtevni tekmi z New Yorkom (doma) in Bostonom (v gosteh). Dončić je imel vprašljiv status že na zadnji tekmi s Clippersi, a nato zaigral od prve minute in navdušil občinstvo z 29 točkami in devetimi asistencami. Na tisti tekmi ni bilo Reavesa, ki pa ni staknil težje poškodbe mečne mišice, tako da bi se lahko že proti New Orleansu, če mu bo prižgal zeleno luč trener Redick, vrnil na parket.

Trener Lakersov J. J. Redick je lahko zelo zadovoljen zlasti z obrambno igro svojih varovancev, ki že dolgo niso dopustili tekmecem več kot 102 točki na srečanje. Foto: Reuters

Jezerniki bodo imeli opravka s tekmecem, ki si je utrdil samozavest. New Orleans je močno povzdignil formo. Na zadnjih sedmih tekmah je zmagal kar petkrat. Nazadnje je s 128:121 premagal Utah, strelski rekord sezone pa je uspel Kanadčanu Kellyju Olynyku (26 točk), sicer nekdanjemu soigralcu Gorana Dragića pri Miamiju. C. J. McCollum je dodal 25, Zion Williamson 24, Trey Murphy III pa 20 točk. Pelikani so tako razigrani, Williamson pa je na zadnjih dveh tekmah podelil kar 20 asistenc.

V noči na sredo bodo nastopili številni tekmeci LA Lakers v boju za končnico. Houston bo gostoval pri Indiani, Golden State v New Yorku, Minnesota bo gostila Philadelphio, LA Clippers pa bodo po dveh zaporednih porazih proti Lakersom gostovali pri Phoenixu, ki bi se lahko z uspehom približal zdesetkanemu Dallasu, trenutno uvrščenemu na deseto mestu, ki še kot zadnji vodi v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in). Nastopil bo tudi Cleveland, vodilna ekipa rednega dela lige NBA. Čaka ga gostovanje v Chicagu.

Liga NBA, 4. marec:

Lestvica