V ligi NBA bo košarkarska tržnica odprta le do 5. februarja. Klubi imajo tako vedno manj priložnosti za sklepanje poslov. V noči na četrtek bo odigrano sedem tekem, pestro dogajanje pa bi bilo lahko tudi v pisarnah. Z druge strani velike luže velja pričakovati kar nekaj udarnih selitev. Govoric ne manjka, še vedno najbolj odmeva vprašanje, kam bi lahko odšel v Milwaukeeju nezadovoljni Giannis Antetokounmpo, omenja pa se tudi možnost, ki bi zagotovo osrečila Luko Dončića. Dallas bi namreč lahko zapustil Daniel Gafford in se odpravil v mesto angelov!

Vročica zaključka prestopnega roka bi lahko tudi letos poskrbela za nekaj vrhuncev. Na polno se je dogajalo že v noči na sredo, ko ni manjkalo zvezdniških selitev. Preselili so se James Harden (iz Clippersov k Clevelandu), Darius Garland (iz Clevelanda k Clippersom), Jaren Jackson Jr. (iz Memphisa v Utah), Jaden Ivey (iz Detroita v Chicago), Nikola Vučević (iz Chicaga k Bostonu) in drugi, kako pa bo v noči na četrtek?

Bo Antetokounmpo le zamenjal okolje?

Giannis Antetokounmpo je najbolj zveneče ime na seznamu zvezdnikov, ki bi lahko do konca prestopnega roka zamenjali klubsko okolje. Foto: Reuters Ali je Daniel Gafford, ki se ga je svojčas povezovalo celo s slovensko košarkarsko reprezentanco, že odigral zadnjo tekmo za Dallas? O tem se sprašuje marsikdo. Ker so se pojavile govorice, da bi se lahko za fizično zelo močnega ameriškega centra, s katerim se je imenitno razumel Luka Dončić, zanimali tudi LA Lakers, bo v teh dneh v ligi NBA še kako zanimivo.

Še vedno se razpreda o morebitnem odhodu pogosto poškodovanega Anthonyja Davisa iz Dallasa, čeprav so govorice malce utihnile, v središču pozornosti pa ostaja Giannis Antetokounmpo. Za grškega superzvezdnika, ki ni zadovoljen pri Milwaukeeju, naj bi se zanimalo kar nekaj snubcev. Med njimi izstopa Golden State, omenjajo se še Boston, Toronto, Atlanta, Indiana in Charlotte. Na vroči tržnici bi se lahko zvrstilo še nekaj zelo znanih in uglednih imen. Med drugimi se omenjajo tudi Ja Morant (Memphis), Domantas Sabonis (Sacramento), Coby White (Chicago) in Michael Porter Jr. (Brooklyn).

Derbi vodilnih na zahodu

Victor Wembanyama s San Antoniom v tej sezoni povzroča ogromne težave prvakom lige NBA. Foto: Reuters V noči na četrtek bo v ligi NBA sicer odigranih sedem tekem. Le nekaj dni po Luki Dončiću bo v kultni dvorani Madison Square Gardnu v New Yorku gostoval še njegov prijatelj Nikola Jokić (Denver). Knicksi si v izvrstni formi, dobili so sedem tekem zapored, na kar štirih pa so zmagali za več kot 25 točk razlike.

Za največjo poslastico bi lahko poskrbel derbi vodilnih zasedb zahodne konference med Oklahoma City Thunder in San Antoniom. Thunder so z izkupičkom 40 zmag – 11 porazov najboljši v ligi, na lestvici zahodne konference pa so jim najbližje Spursi (33-16). Victor Wembanyama in druščina so v tej sezoni velik trn v peti branilcev naslova, saj so jih premagali kar trikrat. Tudi v pokalu lige NBA. OKC je črni niz vendarle prekinil 13. januarja, ko je končno prvič v tej sezoni ugnal Ostroge s 119:98.

Ekspresno po dogovoru o menjavi Harden – Garland se bodo v Kaliforniji pomerili LA Clippers in Cleveland.

Luka Dončić bo po rekordno dolgo turneji, na katerih je odigral osem tekem, Jezerniki pa so jih dobili pet, znova zaigral na domačem parketu v Los Angelesu. Foto: Guliverimage

Luka Dončić bo z Lakersi naslednjič na delu v noči na petek, ko bo gostil Philadelphio. Jezerniki bodo po dolgem času igrali doma, opravka pa imeli z eno najbolj vročih ekip v ligi NBA, saj so 76ers zmagali petkrat zapored. Lakersi imajo doma izkupiček 12-8, v gosteh pa jim gre malce bolje (18-11).

