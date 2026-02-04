Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
4. 2. 2026,
17.54

Sreda, 4. 2. 2026, 17.54

Najbolj mentalno močni ljudje se rodijo v teh znamenjih

Foto: Shutterstock

Mentalna moč se ne kaže le v vzdržljivosti v težkih situacijah, ampak tudi v načinu, kako oseba prenaša pritiske, čustva in negotovost. Nekateri ljudje lažje obdržijo notranjo stabilnost v spremenljivih situacijah, po mnenju astrologov pa to velja predvsem za te znake horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po izjemni mentalni vzdržljivosti in sposobnosti, da se prebijejo čez težke čustvene situacije. Le redko odnehajo, tudi ko so soočeni z izgubami ali razočaranji. Imajo močan notranji nadzor in sposobnost, da se po padcu znova dvignejo. Čustva sicer doživljajo zelo intenzivno, a jih to ne oslabi, temveč še dodatno okrepi.

Kozorog

Kozorogi slovijo po disciplini, samonadzoru in hladnokrvnosti v stresnih okoliščinah. Čustvom le redko dopustijo, da jih vržejo iz ravnotežja. Vajeni so prevzeti odgovornost in dolgotrajno prenašati pritiske brez dramatiziranja. Težave jim ne vzamejo poguma, ampak jih motivirajo, da so še bolj vztrajni. Moč jim dajeta potrpežljivost in doslednost.

Lev

Levi za svojim samozavestnim nastopom skrivajo močno notranjo stabilnost. Tudi ko so soočeni s kritikami ali neuspehi, ne izgubijo vere vase. Imajo izrazito sposobnost, da po pretresu hitro čustveno okrevajo in spet prevzamejo nadzor. Ponos jim pomaga, da se ne izgubijo v dvomih, ampak pogumno krenejo naprej.

Vodnar

Vodnarji so znani po mentalni neodvisnosti in odpornosti proti mnenjem drugih. Pod pritiskom okolice se ne zlomijo, ker se ozirajo le na lasten vrednostni sistem. Čustvena distanca je zanje orodje za ohranjanje notranjega miru, v kriznih situacijah ostanejo racionalni in so sposobni videti širšo sliko, ta kombinacija pa jim da psihično stabilnost.

Preverite svoj današnji horoskop.

