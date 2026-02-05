Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Četrtek,
5. 2. 2026,
20.42

Osveženo pred

51 minut

medalja smučarski skoki zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Jurij Tepeš Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc

Četrtek, 5. 2. 2026, 20.42

51 minut

Po prvem uradnem treningu v olimpijskem Predazzu

Nika Prevc o malenkostih, Tepeš potegnil potezo pred tekmo

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Od našega poročevalca iz Predazza.

Nika Prevc | Nika Prevc je osrednja favoritinja za zlato medaljo na olimpijskih tekmi, kar je dokazala z dobrimi četrtkovimi trening skoki. A ima še rezerve, izpostavlja mlada slovenska šampionka. | Foto Reuters

Nika Prevc je osrednja favoritinja za zlato medaljo na olimpijskih tekmi, kar je dokazala z dobrimi četrtkovimi trening skoki. A ima še rezerve, izpostavlja mlada slovenska šampionka.

Foto: Reuters

Če se po jutru dan pozna, potem ima Slovenija v Niki Prevc osrednjo favoritinjo za zlato olimpijsko medaljo. Na četrtkovih trening skokih je bila številka 1 v smučarskih skokih najbolj suverena med vsemi, čeprav je pri zadnjem skoku pred njo skočila Avstrijka Lisa Eder. A mlada šampionka ne želi ničesar prehitevati. Opozarja, kaj mora še postoriti, zato se bo tudi v petek zjutraj podala na skakalnico. Zelo spodbudno pa je bilo tudi pri izkušeni Niki Vodan, ki je dala vedeti, da ima še rezerve. Ker bodo na tekmi odločale malenkosti, se je Jurij Tepeš odločil, da dekleta skačejo tudi v petek zjutraj, saj ne želi ničesar prepustiti naključju.

Prvo, prvo in drugo mesto. To so dosežki Nike Prevc na četrtkovih treh trening skokih. Ker dekleta skačejo na srednji skakalnici, so razlike v daljavi izjemno majhne in bo na tekmi še toliko bolj odločal doskok – telemark.

Tepeš razložil, zakaj bodo v petek skakale

Ravno zaradi tega je glavni trener Jurij Tepeš poudaril, zakaj bodo vsa štiri dekleta skakala tudi v petek zjutraj na drugem uradnem treningu. "Danes smo imeli nekaj težav. Ravno zato gremo jutri na skakalnico. Telemark bo treba delati. Vse bodo skakale v praktično iste metre in dober doskok bo pomemben," je izpostavil prvi mož stroke.

Nika Prevc, Milano Cortina 2026
Sportal Izjemna napoved Nike Prevc, a tudi opozorilo avstrijske tekmice

In pristavil, kaj jim je pred odhodom manjkalo: "Nekaj minusov je bilo, ker doma nismo mogli skakati v torek in sredo, kar smo si želeli. Danes so punce pokazale, da s pravo glavo tudi to ni takšna težava. Prvi skok smo se še malenkostno lovili, a so se tudi preostale. Smo pa potem stopnjevali, zlasti obe Niki. Katra (Katra Komar) je tudi kar dobro, za Majo (Maja Kovačič) smo pa že pred odhodom vedeli, da manjša skakalnica njej ni pisana na kožo in bo imela kar nekaj težav."

Nika Prevc o spoznavanju skakalnice

"Želim si, da bi se bolje spoznala s skakalnico in bi jutri lahko naredila le sproščeno pripravo. Zato bom jutri trenirala, ker moram še nekaj stvari popraviti na zaletišču. Manjka mi še nekaj malenkosti. Glavna je vožnja. Sama pozicija pa je še vedno v redu," se je svojih nastopov dotaknila Nika.

Jurij Tepeš je pohvalil skakalke, a si želi nadgradnje. Zato bodo šle v petek vse na drugi uradni trening. | Foto: Filip Barbalić Jurij Tepeš je pohvalil skakalke, a si želi nadgradnje. Zato bodo šle v petek vse na drugi uradni trening. Foto: Filip Barbalić

Nato je o njenem nastopu spregovoril tudi glavni trener: "V tehniki ima še kar nekaj rezerv. Danes je skakala malenkostno preveč na silo. Želela je preveč nadzorovati, kar smo konec koncev tudi pričakovali. Vendarle se vračamo s 150-metrske skakalnice. Ta je tukaj vendarle precej manjša."

Nika Vodan že ima dve medalji, želi si še kakšno

Z nastopi je bila zadovoljna tudi Nika Vodan, ki je imela deveti, šesti in osmi rezultat med vsemi. Predvsem pa je dobrodošlo, da se zaveda napak, ki jih mora odpraviti: "Lahko rečem, da so bili to solidni skoki. Imam pa še rezerve pri sproščenosti, točnosti, doskoku … A sem načeloma na pravi poti. Vesela sem, da sem štartala, kot sem. Jutri še en dan pokušine, malce bom preizkusila še drese, da se lažje odločim, s katerim bom skakala. Vedno je super, če imaš rezerve in če skoki že zdaj rezultatsko izgledajo odlično. Slabše bi bilo, če bi rekla, da ne vem, kaj popraviti."

Nika Vodan že ima dve olimpijski medalji, želja pa je še kakšna. | Foto: Aleš Fevžer Nika Vodan že ima dve olimpijski medalji, želja pa je še kakšna. Foto: Aleš Fevžer

Starejša Nika ima že dve olimpijski medalji z zadnjih iger v Pekingu, kjer je bila na posamični preizkušnji bronasta, na tekmi mešanih ekip pa zlata. Nove medalje se ne bi branila – tako kot tudi ne mlajša Nika.

Zastava z bratom, a misli so pri tekmi

Za Niko Prevc so to krstne olimpijske igre, na uvodnih treningih pa je že pokazala, zakaj je glavna favoritinja za zlato: "Prvič v življenju se mi to dogaja. Dolgo sem čakala na olimpijske igre in se počutim izjemno."

Na petkovem odprtju iger jo bo doletela posebna čast, saj bo z bratom Domnom nosila slovensko zastavo. "Zelo veliko mi pomeni, ker bom zastavo nosila z bratom in mi bo to le še polepšalo moje prve olimpijske igre," pravi Nika, ki pa se bolj veseli prve tekme kot samega odprtja.

Nika se veseli odprtja iger, na katerem bo z bratom Domnom nosila slovensko zastavo, se še bolj sobotne tekme. | Foto: Aleš Fevžer Nika se veseli odprtja iger, na katerem bo z bratom Domnom nosila slovensko zastavo, se še bolj sobotne tekme. Foto: Aleš Fevžer

Čeprav gre za veliko čast, se ob tem ponuja tudi logično vprašanje, ali je to najboljši trenutek, saj Niko namreč že dan pozneje čaka tekma, na kateri bo naskakovala zlato. Ali je imel glavni trener Jurij Tepeš kakšne pomisleke glede udeležbe na odprtju iger, je odgovoril: "Na to nimam nobenega vpliva. Brez veze, da se s tem ukvarjam."

Skakalke bodo imele posamično tekmo na srednji skakalnici v soboto, drugi uradni trening pa še v petek ob 9. uri zjutraj.

Dosežki slovenskih skakalk na četrtkovem treningu

Prva serija:

1. Nika Prevc (Slo) 102,5 točke/98 metra
2. Eirin Maria Kvandal (Nor) 101,4/98,0
3. Anna Odine Stroem (Nor) 100,6/97,0
9. Nika Vodan (Slo) 91,3/95,01
36. Maja Kovačič (Slo) 70,2 (88,0)
38. Katra Komar (Slo) 69,3 (88,5)

Druga serija:

1. Nika Prevc (Slo) 88,0 točke/100,5 metra
2. Lisa Eder (Avt) 86,9/100,0
3. Anna Odine Stroem (Nor) 86,7/100,0
6. Nika Vodan (Slo) 78,1/96,5
23. Katra Komar (Slo) 63,0/92,0
41. Maja Kovačič (Slo) 48,8/88,0

Tretja serija:

1. Eder Lisa (Avt) 87,7 točke/102,5 metra
2. Nika Prevc (Slo) 86,5/100,5
3. Anna Odine Stroem (Nor) 85,0/100,54
8. Nika Vodan (Slo) 75,5/96,5
28. Katra Komar (Slo) 62,3/93,0
48. Maja Kovačič (Slo) 42,2/83,5

