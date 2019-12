Goran Dragić na stranskem tiru, Luka Dončić z lepimi spomini #video

Luka Dončić se je z odličnimi predstavami v novembru zavihtel povsem na vrh zahodne konference in si prislužil naziv MVP (najkoristnejši košarkar) meseca. Tudi v veseli december je vstopil z odločnim korakom.

Proti LeBronu Jamesu in LA Lakers je za zmago prispeval 27 točk, deset asistenc in devet skokov. Dva dni zatem so pod Dallasovo težo padli tudi New Orleans Pelicans, Luka pa je spet poskrbel za nove mejnike. Postavil je osebni rekord po številu skokov. Na koncu je v statistiki pisalo 18, dodal pa je še 33 točk in pet asistenc.

Počitka ne bo imel, saj bo ponoči spet aktiven. Nasproti mu bodo stali košarkarji Minnesote Timberwolves, ki so na zahodu na sedmem mestu z razmerjem zmag in porazov 10:9. Dallas je na četrtem mestu s 14 zmagami in šestimi porazi.

V tej sezoni proti Volkovom še ni igral, zato pa je lani trikrat in njihova igra mu je ugajala. V krstni sezoni je imel proti Minnesoti povprečje 27,3 točke, 8,7 skoka in sedem asistenc na tekmo, kar je dober obet za novo odlično predstavo.

Na žalost pa ne bo mogel igrati Goran Dragić, ki si je poškodoval desno prepono in je izpustil zadnji obračun proti Toronto Raptors. Prav tako ne bo igral proti Boston Celtics, saj še ni nared, povrhu vsega pa bodo ob povratku v Miami naredili podrobnejši pregled njegove poškodbe.

"Ne vem, bomo videli, kako bo. Dan za dnem bom videl, kako bo vse skupaj potekalo. Edina stvar, ki jo lahko zdaj naredim, so terapije. Sicer pa je težko, če ne igraš, a se po drugi strani zavedam, da moram poskrbeti za svoje zdravje, saj bom le tako lahko ekipi pomagal po najboljših močeh. V tej sezoni se sicer počutim odlično, na srečo pa to ni težja poškodba," pravi Dragić.

V novi sezoni je ključen mož Miamija, čeprav prihaja v igro s klopi. Njegovo povprečje znaša 15,9 točke in pet asistenc na tekmo.

