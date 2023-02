Neverjetno, kaj vse uspeva LeBronu Jamesu #video

V noči na sredo sta v ligi NBA zaigrala dva kluba s slovenskima legionarjema. Vlatko Čančar ni pomagal soigralcem pri zmagi Denverja nad New Orleansom (122:113), pri kateri je z novim trojnim dvojnim dvojčkom izstopal Nikola Jokić, Goran Dragić se v šestih minutah ni vpisal med strelce proti LA Clippers, ki so premagali Chicago (108:103), znova pa je blestel LeBron James. Jezernikom je pomagal do dragocene zmage po podaljšku v New Yorku in znova nanizal nekaj statističnih presežkov.

V zahodni konferenci so moštva zelo izenačena v boju za preboj v končnico, kar na lastni koži čuti tudi zvezdnik Dallasa Luka Dončić, na samem vrhu pa je drugače. Tam izstopa Denver, ki si je priigral lepo prednost pred zasledovalci. Proti New Orleansu je proslavljal že 35. zmago v tej sezoni. Nuggets so zmagali s 122:113, na parketu pa je znova blestel Nikola Jokić, za mnoge prvi kandidati za osvojitev priznanja MVP-igralca sezone.

Že 16. trojni dvojček Nikole Jokića v tej sezoni:

Če bi ga srbski center osvojil, bi se z njim lahko pohvalil že tretje leto zapored. Proti Pelikanom je prispeval 26 točk, 18 skokov in 15 asistenc ter dosegel že 16. trojni dvojček v tej sezoni, skupno pa 92. Ko Jokić doseže trojni dvojček, Denver ne izgublja. V tej sezoni je tako dobil vseh 16 omenjenih srečanj. Pri Denverju je bil zelo razigran tudi Jamal Murray. Dosegel je 32 točk, od tega kar sedem trojk, največ v tej sezoni. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar po odločitvi trenerja ni dobil priložnosti za nastop.

Dragiću le drobtinice, Clippers premočni

Kawhi Leonard je v vetrovnem mestu blestel. Foto: Reuters V nasprotju s Čančarjem pa je brez zmage v ligi NBA ostal Goran Dragić. Izkušeni Ljubljančan pri Chicagu ne igra veliko. Na domači tekmi je proti Los Angeles Clippers na parketu prebil zgolj dobrih šest minut, v katerih se ni vpisal med strelce, ampak vpisal le eno podajo.

Pri gostih je bil neustavljiv Kawhi Leonard (33 točk), pri Bikih pa je gostom iz Kalifornije največ težav povzročal Črnogorec Nikola Vučević (23 točk in 14 skokov).

Prvi v zgodovini lige NBA, ki mu je to uspelo v 20. sezoni

Junak večera je postal LeBron James. Čeprav igra že 20. sezono v ligi NBA, je v imenitni formi. Še vedno dosega točke z neverjetno lahkoto, hkrati pa izstopa tudi z drugimi statističnimi presežki v košarkarski igri. Na gostovanju v New Yorku je tako popeljal Jezernike do dragocene zmage v boju za končnico.

LeBron James se je na večni lestvici asistenc povzpel na četrto mesto. Foto: Reuters

Lakers so po podaljšku zmagali s 129:123, 38-letni superzvezdnik lige NBA pa se je podpisal pod 28 točk, 11 asistenc in 10 skokov. To je bil njegov prvi trojni dvojček v tej sezoni, s tem pa se je vpisal v zgodovino lige NBA kot prvi, ki mu je to uspelo v 20. sezoni. V kultni dvorani Madison Square Garden je poskrbel še za nekaj mejnikov. Na večni lestvici podajalcev je prehitel Marka Jacksona, tako da ima po novem četrto največje število asistenc. Več od njega jih imajo le še legendarni John Stockton (15.806), Dončićev trener Jason Kidd (12.901) in aktualni zvezdnik Phoenixa Chris Paul (11.246), sledi pa že dosežek Jamesa (10.328).

Kralj James pa se je z novim izjemnim točkovnim izkupičkom še bolj približal absolutnemu rekordu lige NBA, ki že več kot tri desetletja pripada Kareemu Abdulu Jabbarju. Nepozabni center je v svoji pestri karieri dosegel 38.387 točk (na 1.560 tekmah), če sklepamo po ritmu, v katerem LeBron v tej sezoni polni mrežice tekmecev, pa ga bo mladostni veteran iz mesta angelov kaj kmalu prehitel. Po predstavi v New Yorku, njegovi 1.407. tekmi v ligi NBA, na kateri je zasenčil znova imeniten večer Dončićevega prijatelja Jalena Brunsona (37 točk in 6 asistenc), za Jabbarjem zaostaja le še 89 točk. Lakers so se na lestvici desetemu mestu, ki še zagotavlja nastop v dodatnih kvalifikacijah (play-in), približali na dve zmagi.

Luko Dončića in Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v petek zjutraj po slovenskem času, ko bodo v domači dvorani American Airlines pričakali New Orleans.

