Glavno vprašanje v Dallasu: proti Detroitu z Luko ali brez?

Dallas Mavericks so trenutno sedma ekipa zahodne konference lige NBA, enak izplen zmag in porazov (26:25) pa imata tudi moštvi Phoenix Suns in New Orleans Pelicans. Dončićevim za vrat dihajo še prvaki Golden State Warriors (25:24), ki pa so odigrali dve tekmi manj (49:51).

Do konca rednega dela sezone bo boj za mesto v končnici še napet, Dallas potrebuje zmage, že v noči na torek pa se mu za to ponuja lepa priložnost. V goste namreč prihajajo košarkarji Detroit Pistons, ki na vzhodu zasedajo šele 15. mesto, v 51 tekmah sezone so dosegli le 13 zmag. A eno od teh, 2, decembra lani, prav proti Dallasu. Na domačem parketu so Pistons tedaj slavili s 131:125, pri domačih pa se je strelsko izkazal Hrvat Bojan Bogdanović, ki je gostom nasul 30 točk. Najboljši strelec tiste tekme pa je bil vseeno Luka Dončić s 35 točkami (pet podaj in 10 asistenc).

Trener Dallasa Jason Kidd še vedno ne more računati na Christiana Wooda (zlom levega palca) in Maxija Kleberja (poškodba desne stegenske mišice), pomoč Dončića pa bi mu prišla še kako prav.

