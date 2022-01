Dončić pred "najlažjo" nalogo v sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le dan po zmagi nad Indiano čaka košarkarje Dallas Mavericks že nova naloga. Luka Dončića se bo skupaj s soigralci pomeril z Orlandom. Magic so trenutno zadnje moštvo vzhodne konference, na petdesetih tekmah so zmagali le desetkrat. Na drugi strani je Dallas trdno zasidran na petem mestu zahoda z razmerjem 29-21. Mavericks bodo tako poskušali uloviti tretjo zaporedno zmago, dobili so zadnjih 13 od 16 srečanj.