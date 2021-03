Nastop Luke Dončića pod vprašajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Dallas Mavericks so v izjemni seriji. Na zadnjih desetih tekmah so le dvakrat izgubili. Pri tem rezultatskem prebujenju Teličkov ima daleč največ zaslug naš Luka Dončić, ki pa je, vsaj tako se govori onkraj Atlantika, zaradi težav s hrbtom vprašljiv za tekmo proti Oklahomi City Thunder.

Dvoboji Dallasa in Oklahome, pri kateri blesti Dončićev kanadski vrstnik Shai Gilgeous-Alexander, dosega več kot 23 točk na vsaki tekmi, so vedno zanimivi. Na zadnjih petih tekmah so se trikrat veselili Dončićevi, dvakrat pa košarkarji Oklahome.

Dallas je na zadnjih petih tekmah izgubil le enkrat, Oklahoma pa dvakrat. Priznati je morala premoč tudi prerojeni ekipi Miami Heat, ki po vrnitvi Gorana Dragića "leti" po terenu.

Liga NBA, 3. marec: Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers

Philadelphia 76ers - Utah Jazz

Toronto Raptors - Detroit Pistons

Houston Rockets - Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans - Chicago Bulls

Orlando Magic - Atlanta Hawks

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers

