Okužbe z novim koronavirusom v ligi NBA se kopičijo

Vsak igralec, ki je pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, mora v skladu s protokoli lige NBA v osamitev ali preživeti čas v karanteni, preden se lahko znova pridruži preostalim v skladu z zdravstvenimi in varnostnimi smernicami.

Protokoli zahtevajo tudi karanteno tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo.

Zadnja težava s pandemijo je nastopila, ko je liga NBA v nedeljo preložila načrtovano domačo tekmo kanadske ekipe iz Toronta v Tampi na Floridi proti zasedbi Chicago Bulls, ker Raptors niso imeli na voljo najmanj osmih igralcev.

Še ena tekma kanadskih Plenilcev v Tampi, ki bi morala biti v torek proti Detroitu, je bila preložena na sredo, dokler ne bodo znani izvidi testov.

Toronto je v sredo zvečer na seznam covid-19 uvrstil pet igralcev. To so Pascal Siakam, Fred VanVleet, O.G. Anunoby, Malachi Flynn in Patrick McCaw.

Med drugimi, ki so navedeni na covidnem seznamu, so španski center Marc Gasol iz Los Angeles Lakers, član New York Knicks Derrick Rose ter člana Sacramenta Jabari Parker in Hassan Whiteside.