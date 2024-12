Dončić ob 2.30 na tekmi, ki šteje dvojno

Tako Dallas Mavericks kot Memphis Grizzlies so trenutno v dobri formi, prvi so zmagali osem od zadnjih desetih tekem, drugi pa sedem. Luka Dončić, ki je s povprečjem 28,6 točke na tekmo najboljši strelec Dallasa, se je po desetih dneh odsotnosti (zapestje) uspešno vrnil na tekmi proti Portland Trail Blazers, ko je dosegel kar 36 točk. Mavericks sicer še naprej niso v polni postavi. Prejšnjo tekmo je izpustil Kyrie Irving (rama), a naj bi bil nared za Memphis. Manjkal bo Naji Marshall (bolezen), Klay Thompson (stopalo) in Dereck Lively II (koleno) sta vprašljiva.

