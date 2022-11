Dončić išče pot iz krize, Cuban spregovoril o okrepitvi

Košarkarji Dallas Mavericks v zadnjem času nimajo veliko razlogov za optimizem. Na zadnji tekmi z Milwaukee Bucks so klonili še četrtič v nizu, kar je najdaljši niz neuspehov v tej sezoni. Štirje zaporedni porazi so tudi najdaljši niz neuspehov Dallasa po letu 2021, ko so Mavericks med januarjem in februarjem nanizali šest zaporednih tekem brez zmage. Zdaj Dallas čaka nov zahteven tekmec, saj se bo pred domačimi gledalci pomeril s prvaki Golden State Warriors, ki so z enajstimi zmagami in desetimi porazi trenutno osma ekipa zahoda. Dallas je po zadnjem porazu padel na enajsto mesto, prvič po razmerju zmag in porazov 2-3 pa se je znova znašel v negativnem izkupičku (9-10). Kar sedem od desetih porazov so košarkarji Dallasa zabeležili na tekmah v gosteh.

Jason Kidd v teh dneh zagotovo nima mirnega spanca, vse preveč je igra Dallasa odvisna le od Luke Dončića, ki nima prave pomoči svojih soigralcev. Dallas je letos izgubil na prav vseh tekmah, na katerih Dončić ni presegel meje 30 točk. Ekipi sta stari znanki, saj sta se v prejšnji sezoni srečali tudi v finalu zahodne konference, v katerem so na koncu slavili tudi kasnejši prvaki Warriors, ki so finalno serijo dobili s 4:1 v zmagah.

Dva izmed glavnih orožij Golden Stata: Klay Thompson in Stephen Curry. Foto: Reuters

Za razliko od Dallasa je Golden State v zadnjem času ujel zmagovito formo, potem ko so varovanci Steva Kerra dobili zadnje tri zaporedne tekme, tudi zadnjo, ko so na gostovanju pri Minnesoti zmagali s 137:114. V American Airlines Areni bomo priča tudi obračunu dveh najboljših strelcev v ligi NBA. Dončić je namreč s povprečjem 33,1 dosežene točke še vedno prvi strelec lige, sledi pa mu prvi zvezdnik Golden Stata Stephen Curry, ki v povprečju doseže 31,4 točke na obračun, ob tem pa v svojo statistiko v povprečju vpiše več kot pet trojk na tekmo.

Walker za pomoč v napadu

Dallas se je v teh dneh poslovil tudi od Facunda Campazza, v zasedbo pa bodo Mavericks dodali Kembo Walkerja, ki je imel v zadnjih letih ogromno težav s poškodbami kolen. Kot poročajo ameriški mediji, se bo Walker Dallasu pridružil za veteranski minimum. "Hoteli smo dodati nekaj fleksibilnosti našemu napadu. Tako kot lani v tem času si ustvarjamo lepe priložnosti za met, sploh za tri, a zadenemo jih premalo. Kemba bo tako zagotovo Kiddu in ekipi pomagal izboljšati naš napad," je o novi okrepitvi Dallasa novinarju Bradu Townsendu povedal Walker.

Liga NBA, 29. november 1.00 Detroit Pistons – New York Knicks

1.30 Dallas Mavericks – Golden State Warriors

4.00 Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers

Lestvici:

Preberite še: