V živo: Fantastični LeBron James postavil nov rekord lige NBA

Veliki zvezdnik lige NBA LeBron James bo skušal danes zadržati izjemen niz, saj v karieri ni še nikoli izpadel v prvem krogu končnice. Dvanajstkrat zapored je napredoval, letos pa je v Indiani našel razigranega in zelo neugodnega tekmeca.

O zmagovalcu odloča sedma tekma, saj je serija zmag po šestih tekmah izenačena na 3:3. Cleveland je bolje vstopil v dvoboj in prepričljivo dobil uvodno četrtino, po prvem polčasu pa vodi s 54:43. James je prepričljivo prvi strelec dvoboja. V prvem polčasu je dosegel kar 26 točk, iz igre pa zadel 11 od 16 metov. Pri gostih je s 17 točkami izstopal Darren Collison.

V tretji četrtini so gostje pokazali več, jo dobili z 31:22, in se povsem približali podprvaku lige NBA.

James je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je vsaj 20 točk dosegel na 200 tekmah izločilnega dela.

The first player in @NBAHistory to score 20+ in 200 playoff games. #StriveForGreatness🚀 pic.twitter.com/whGrVHfDqE