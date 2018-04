Kdo v konferenčni polfinale? Boston ali Milwaukee?

Liga NBA, konferenčni četrtfinale, 28. april

V košarkarski ligi NBA bo do nedeljskega jutra jasno, katero moštvo se bo v polfinalu vzhodne konference pomerilo s Philadelphio, ki je ekspresno izločila Miami Heat Gorana Dragića. Boston Celtics in Milwaukee Bucks igrata odločilno sedmo tekmo četrtfinalne serije.

Foto: Reuters

V zahodni konferenci sta že znana polfinalna para, to sta Houston Rockets – Utah Jazz in New Orleans Pelicans – Golden State Warriors, na vzhodu pa svoja polfinalna tekmeca še čakata moštvi Toronto Raptors in Philadelphia 76ers.