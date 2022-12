Izjemna zmaga Dragićevih, Milwaukeeju ni pomagalo niti 45 točk Antetokounmpa

Košarkarji Chicago Bulls so na krilih DeMarja DeRozana v zadnjih sekundah rednega dela proti Milwaukee Bucks izsilili podaljšek, v tem pa prišli do velike zmage s 119:113. DeRozan je k njej prispeval 42 točk, Goran Dragić je v slabih 20 minutah dosegel 12 točk, dva skoka in asistenco. Milwaukeeju ni pomagalo niti 45 točk točk in 22 skokov razigranega Giannisa Antetokounmpa. Vlatko Čančar je z Denver Nuggets s 126:127 izgubil pri Sacramentu.

Sreda v ligi NBA je prinesla osem obračunov, najbolj vroče je bilo na srečanju med Chicago Bulls in prvaki iz leta 2021 Milwaukee Bucks. Gostje so v zadnji četrtini vodili s 104:93, nakar je sledil velik preobrat Chicaga, ki je letel ne krilih DeMarja DeRozana. Enajst sekund pred iztekom rednega dela je ukradel žogo, jo podal do Aya Dosunma, ta pa z zabijanjem izsilil podaljšek (106:106).

Podaljšek je pripadel ekipi Gorana Dragića, ki je na koncu slavila s 119:113. Slovenski veteran je ob zmagi igral 19 minut in pol, v statistiko vpisal 12 točk (zadel je pet od 11 metov iz igre, od tega dva od štirih poskusov za tri točke), dva skoka in asistenco. Prvi mož zmagovalcev je bil DeRozan, ki se je ustavil pri 42 točkah in dodal deset skokov. Prvi strelec obračuna je bil grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki mu na koncu ni pomagalo niti 45 točk in 22 skokov.

Za Chicago je to četrta zmaga na zadnjih petih tekmah, Dragićevi ostajajo na 11. mestu vzhodne konference. Za Milwaukee je to četrti zaporedni poraz, trenutno so tretji na vzhodu.

Sijajen niz Brooklyna se nadaljuje

Pred njim sta vodilni Boston in Brooklyn Nets, ki je v sredo vknjižil deseto zaporedno zmago. V vroči končnici je s 108:107 strl odpor Atlanta Hawks. Kyrie Irving je k novi zmagi prispeval 28 točk, Kevin Durant je 28 točkam dodal še 16 skokov.

Brooklyn Nets na krilih dvojca Durant-Irving do desete zaporedne zmage. Foto: Guliverimage

Sacramento končal zmagovito serijo Denverjeva

Se je pa v sredo končal pet tekem dolg zmagoviti niz Denver Nuggets, ki mu je boleč poraz zadal Sacramento Kings. Ta je do zmage prišel v zadnji sekundi tekme, ko je odločilni prosti met za zmago s 107:106 dosegel Malik Monk.

Nikola Jokić je ob porazu vknjižil 40 točk. Vlatko Čančar je na parketu preživel 15 minut in 19 sekund in v tem času dosegel devet točk – tri trojke iz štirih poskusov – dvakrat asistiral in blokiral met. Denver je zdaj drugi v zahodni konferenci.

Z istim številom zmag in porazov so na prvem mestu košarkarji New Orleans Pelicans, ki so v še eni tesni končnici s 119:118 premagali Minnesota Timberwolves, Zion Williamson je k zmagi prispeval 43 točk.

Prvaki Golden State Warriors so za tretjo zaporedno zmago s 112:107 premagali Utah Jazz, Miami Heat je bil boljši od LA Lakers.

Najvišje zmage večera so se veselili košarkarji Washington Wizards, ki so s 127:102 premagali Phoenix, v derbiju začela vzhodne konference je Detroit Pistons s 121:101 odpravil Orlando.

