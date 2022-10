Dončić na posebni zvezdniški preizkušnji

Košarkarji Dallas Mavericks bodo po dnevu premora po tesnem porazu z New Orleans Pelicans znova na delu. Na drugi strani bo to za Brooklyn, pri katerem zagotovo ne bo igral Seth Curry, druga zaporedna tekma po porazu z Milwaukeejem. Nets so na prvih štirih tekmah v sezoni zmagali le enkrat, jasno pa je, da Kevin Durant, Ben Simmons, Kyrie Irving in druščina na začetku sezone še niso v najboljši pripravljenosti, kar bi lahko bila voda na mlin zasedbe, ki jo vodi Jason Kidd.

Kevin Durant s soigralci na začetku sezone še ni v pravi formi. Foto: Reuters

Pri Dallasu sta na seznamu odsotnih še vedno Davis Bertans (desno koleno) in Frank Ntilikina (desni gleženj), pod vprašajem pa je nastop Tima Hardawaya Jr., ki je izpustil tudi tekmo s Pelikani. Bodo pa zato v zasedbi Mavericks znova veliko stavili na Luko Dončića, ki je na začetku sezone v izvrstni formi. Na prvih treh tekmah v sezoni je v povprečju dosegel 34,5 točke, devet skokov in 7,7 asistence na srečanje. Skupno je na prvih treh tekmah dosegel kar 104 točke, 27 skokov in 23 asistenc.

A v Brooklynu bo proti zvezdnikoma, kot sta Kevin Durant in Kyrie Irving, na posebnem preizkusu predvsem obramba Dallasa, ki je proti New Orleansu pokazala prve prave razpoke v novi sezoni. "To je bila prva tekma, na kateri so se pokazale slabosti v obrambi. Za nami so šele tri tekme in ni razloga za paniko. Pomembno je, da se iz tega kaj naučimo in zrastemo," je pred tekmo z Brooklynom dejal Spencer Dinwiddie, ki se bo znova vrnil v okolje, kjer je igral med letoma 2016 in 2021. Ravno 29-letni košarkar je s trojko odločil zadnji obračun teh dveh tekmecev letos marca, ko je na koncu Dallas slavil s 113:111.

Liga NBA, 27. oktober: 1.30 Brooklyn Nets - Dallas Mavericks

2.00 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers

4.00 Golden State Warriors - Miami Heat

4.00 Sacramento Kings - Memphis Grizzlies

