Dončić že pri številki 42, Dallas se je znesel nad Portlandom

Košarkarji Dallas Mavericks so le 24 ur po hudem porazu pri Golden Statu pokazali povsem drugačen obraz in z izjemno moštveno predstavo s 132:112 nadigrali Portland Trail Blazers. Dončić je ob zmagi svojega moštva dosegel že svoj 42. trojni dvojček v karieri. Ustavil se je pri 15 točkah, navdušil pa je z domiselnimi 15 asistencami in 10 skoki.

Dallas Mavericks so se proti Portlandu le dan po polomu z Golden Statom v velikem slogu vrnili na zmagovite tirnice. Z izjemno napadalno predstavo so nasprotnika nadigrali. Luka Dončić je dosegel nov trojni dvojček, že njegov 42. v karieri, prvič pa je ta mejnik presegel proti Portlandu. Skupno je slovenski košarkar mejo trojnih dvojčkov dosegel že proti 23 NBA ekipam.

Mavericks so v tekmo proti Portlandu stopili odločno, odločeni, da dokažejo, da je bil visok poraz dan prej le slučaj. Luki Dončiću so v prvi peterki družbo delali še Dorian-Finney Smith, Maxi Kleber, Kristaps Porzingis in Jalen Brunson. Mavs bodo zaradi poškodbe dlje časa pogrešali Tima Hardawaya Jr., na drugi strani se mora Portland znajti brez prvega igralca moštva Damiana Lillarda, manjkata tudi Larry Nance Jr. in Cody Zeller.

Predstava Luke Dončića:

Četudi Dončić na obračunu s Portlandom strelsko ni bil v ospredju, večino časa so ga košarkarji Portlando trdo podvajali, pa so bili toliko bolj razpoloženi ostali košarkarji Dallasa, ki jih je Dončić zaposloval z domiselnimi asistencami. Že po dobri minuti so Mavs vodili z 8:0, po košu Porzingisa pa so gostje po polovici prve četrtine prvič povedli z dvomestno razliko (20:10). Dončić se sicer je med strelce prvič vpisal šele dobre štiri minute pred koncem prvega dela, ko je zadel prosti met, a je do konca prve četrtine dosegel deset točk. Dallas je v prvih 12 minutah dosegel kar 41 točk, Mavs so iz igre metali z več kot 62-odstotno uspešnostjo (15/24), zadeli so štiri trojke iz šestih poskusov.

Luka Doncic is up to 15 assists tonight including this no-look lob to Dwight Powell 🙌pic.twitter.com/GWmh8FUtuF — Luka Nation (@lukanationcp) January 27, 2022

Tudi v drugi četrtini so bili košarkarji Dallasa razpoloženi v napadu in so bili ves čas vsaj korak pred tekmeci. Dončić je že v prvih 24 minutah v statistiko vpisal devet asistenc, Dallas pa tudi do konca prvega polčasa ni popustil pri izkoristku meta iz igre (59,1 odstotkov). Portland je v zaključku polčasa nekoliko stopil na plin in se na najdaljši odmor na srečanju podal z zaostankom devetih točk (59:68). Za Dallas je v prvem polčasu 16 točk dosegel Porzingis, Dončić je ostal pri desetih iz prve četrtine. Pri gostiteljih sta jih Jusuf Nurkić in CJ McCollum dosegla po 12.

Preplah na uvodu v tretjo četrtino

Če je Dallas dobre štiri minute pred koncem prvega polčasa še vodil z 18 točkami razlike, pa so se gostitelji na uvodu v tretjo četrtino povsem vrnili med žive. Varovancem Jasona Kidda se je nekoliko ustavila igra v napadu, Portland se je večkrat približal na štiri točke zaostanka, a bližje od tega ni šlo. Dallas se je nato spet prebudil in z delnim izidom 18:5 v zaključku tretje četrtine znova povišal vodstvo na +17.

Dončić bo znova na parketu v noči na nedeljo po slovenskem času. Foto: Guliverimage

Gostje so tudi v zadnjih dvanajstih minutah nadzorovali potek srečanja, zato je nekaj dodatnega počitka lahko dobil tudi Dončić. Slabih šest minut pred koncem je Dallas prvič na tekmi povedel z 20 točkami razlike (119:99) in tekma je bila praktično odločena. Na koncu so Mavericks prišli do zmage s 132:112. Mavericks so zdaj pri izkupičku 28 zmag in 21 porazov, na drugi strani ima Portland razmerje 20-28.

Najboljši strelec srečanja v Moda Center areni je bil s 23 točkami košarkar Trail Blazers Anfernee Simons, ki se je ustavil pri 23 točkah, McCollum jih je dodal 20. Pri Dallasu je kar sedem košarkarjev preseglo dvomestno število točk. Z 22 je bil najučinkovitejši Porzingis, Brunson je vknjižil dvojni dvojček (20 točk, 11 asistenc). Dončić je tekmo končal pri 15 točkah (2/5 za 2, 2/6 za 3, 5/8 prosti meti), desetih skokih, 15 asistencah in eni ukradeni žogi. Košarkarji Dallasa so na celem srečanju izgubili le osem žog, zadeli so 16 trojk iz 36 poskusov.

Naslednja tekma Dallas čaka v noči na nedeljo, ko bo v domači dvorani gostil Indiano.

Phoenix se ne ustavlja. Foto: Guliverimage

Vodilna ekipa lige Phoenix Suns pa je na gostovanju pri Utah Jazz s 105:97 prišla že do osme zaporedne zmage. Najbolj zaslužen za zmago Sunsov je bil Devin Booker, ki je dosegel 43 točk in 12 skokov. Ta je že 16. v svoji karieri v dresu Phoenixa presegel mejo 40 točk, kar ni prej uspelo še nobenemu košarkarju v franšizi. Z izkupičkom 38 zmag in le devetih porazov Phoenix ostaja pri rekordnem najboljšem razmerju v zgodovini lige. Pri Utah sta zaradi poškodb manjkala glavna igralca Donovan Mitchell in Rudy Gobert, ob njuni odsotnosti je vlogo prvega strelca s 26 točkami prevzel Jordan Clarkson.

Za najboljšo napadalno tekmo večera pa sta bili zaslužni ekipi Indiane in Charlotta. Hornets so po rednem delu tekme zmagali s kar 158:126. Košarkarji Charlotta so zadeli kar 24 trojk. Kelly Oubre Jr. je za zmagovalce dosegel 39 točk, LaMelo Ball je tako kot Dončić dosegel trojni dvojček (29 točk, 10 skokov, 13 asistenc). Pri Indiani sta Isaiah Jackson in Goga Bitadze dosegla 17 točk.

Liga NBA, 26. januar: Portland Trail Blazers : Dallas Mavericks 112:132

Simons 23 (7 as.), McCollum 20, Powell 19 (9 sk.); Porzingis 22, Brunson 20 (11 as.), Dončić 15 točk (2/5 za 2, 2/6 za 3, 5/8 prosti meti), 10 sk., 15 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 37:19, Powell in Bullock 15 Cleveland Cavaliers : Milwaukee Bucks 115:99

Love 25 (9 sk.), Osman 23; Antetokounmpo 26 (9 sk.), Portis 22 (7 sk.), Middleton 21 Indiana Pacers : Charlotte Hornets 126:158

Bitadze in Jackson 17; Oubre 39, Ball 29 (10 sk., 13 as.), Bridges 22 Orlando Magic : Los Angeles Clippers 102:111

Wagner 21 (9 as.), Anthony 19 (11 as.); Coffey 19, Kennard 17 Atlanta Hawks : Sacramento Kings 121:104

Bogdanović (7 as.) in Okongwu (7 sk.) 18; Barnes 28 (9 sk.), Mitchell 20 Miami Heat : New York Knicks 110:96

Robinson 25, Butler 22, Herro 21; Toppin 18, Barrett 17 Brooklyn Nets : Denver Nuggets 118:124

Thomas 25, Mills 21; Jokić 26 (10 sk., 8 as.), Rivers 25, Barton 21 (10 sk.), Čančarja zaradi poškodbe ni bilo v kadru Chicago Bulls : Toronto Raptors 111:105

DeRozan 29 (7 sk., 7 as.), LaVine 23 (8 sk., 8 as.), Vučević 17 (15 sk., 8 as.); Trent 32, Anunoby 23 San Antonio Spurs : Memphis Grizzlies 110:118

Vassell 20, Johnson in Poeltl (7 sk.) 18; Morant 41 (8 as.), Jackson 22 (9 sk.), Bane 20 Utah Jazz : Phoenix Suns 97:105

Clarkson 26, Conley (10 as.) in Whiteside (11 sk.) 16; Booker 43 (12 sk.), Paul 21

Lestvica: