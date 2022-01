Dončić se vrača tja, kjer mu je uspela posebna čarovnija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Dallasa, ki na lestvici zahodne konference vztrajajo na visokem petem mestu, nimajo počitka. Prejšnji večer so na gostovanju pri Golden State Warriors utrpeli hud poraz (92:130) in tekmecu po 23 zaporednih srečanjih dovolili več kot 50-odstoten met iz igre, zdaj pa jih čaka še gostovanje v Portlandu. Mavericks se odpravljajo v dvorano Moda Center, v kateri je konec leta 2018, ko je igral krstno sezono v ligi NBA, nase opozoril Luka Dončić. Ljubljančan je takrat izsilil podaljšek z atraktivno trojko, ki je hitro obnorela splet in postala ena izmed najbolj znanih čarovnij v vedno bolj bogatem opusu mladega zvezdnika lige NBA.

Nepozabna trojka Luke Dončića za podaljšek v Portlandu (2018):

Dallas se bo pomeril s tekmecem, proti kateremu dosega v zadnjem obdobju ogromno točk. Na zadnjih petih tekmah mu je vedno natresel vsaj 118 točk. Zadnji dve je tudi zmagal. Nazadnje je bil boljši 28. decembra 2021, ko je zmagala s 132:117. Takrat je Dončić manjkal, s 34 točkami pa je izstopal Kristaps Porzingis.

Kako brez Hardawaya?

Tim Hardaway Jr. bo moral za nekaj mesecev pozabiti na košarkarske nastope. Foto: Reuters Izbranci Jasona Kidda bodo nastopili brez Tima Hardawaya Jr. (povprečje v tej sezoni 14,2 točke), ki bo zaradi poškodbe stopala najverjetneje odsoten vsaj nekaj mesecev. "Zdaj bomo morali ugotoviti, kako nekaj časa igrati brez njega," razmišlja orjak iz Latvije. Njegov trener je napovedal, da bosta skušala vrzel ob odsotnosti "šestega igralca" Dallasa zapolniti Frank Ntilikina in Theo Pinson. Ko se je Hardaway Jr. poškodoval v San Franciscu, je Dallas zaostajal s 40:45, na koncu pa je izgubil za kar 38 točk.

Portland je na zadnji tekmi doma izgubil z Minnesoto, Anfernee Simons pa je ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago (107:109). Trail Blazers igrajo brez najboljšega strelca Damiana Lillarda, na seznamu poškodovanih sta tudi Larry Nance Jr. in Cody Zeller.

Liga NBA, 26. januar: 01.00 Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks

01.00 Indiana Pacers – Charlotte Hornets

01.00 Orlando Magic – Los Angeles Clippers

01.30 Atlanta Hawks – Sacramento Kings

01.30 Miami Heat – New York Knicks

02.00 Brooklyn Nets – Denver Nuggets

02.00 Chicago Bulls – Toronto Raptors

02.30 San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies

04.00 Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks

04.00 Utah Jazz – Phoenix Suns

Lestvica: