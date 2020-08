Dragić v pričakovanju

V noči na četrtek bo v ligi NBA na delu šest klubov, Milwaukee Bucks in Los Angeles Lakers pa bodo imeli priložnost, da si zagotovijo napredovanje. Goran Dragić bo zlasti pogledoval proti obračunu med Milwaukeejem in Orlando Magic, saj bo zmagovalec tega dvoboja naslednji tekmec Miami Heat.

Liga NBA, 25. avgust

Za zdaj so tri moštva, ki so se že uvrstila v drugi krog končnice in prav vsa v vzhodni konferenci. Tako smo že dobili tudi prvi polfinali par, ki ga bosta tvorila Toronto Raptors in Boston Celtics, Miami Heat pa po metli proti Indiana Pacers še čaka na zmagovalca dvoboja med Milwaukee Bucks in Orlando Magic.

Pred peto tekmo so Bucks v prednosti s 3:1 in že ponoči lahko tako Goran Dragić dobi nasprotnika v polfinalu vzhodne konference.

Na zahodu bi lahko prvi konferenčni polfinalisti postali osrednji favoriti za naslov prvaka Los Angeles Lakers, ki so po začetnem spodrsljaju proti Portlandu nato nanizali tri zaporedne zmage.