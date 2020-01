Zaradi Dončića imajo skrbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bilanca Utah Jazz na zadnjih dvajsetih tekmah lige NBA je strašljiva. Le dvakrat so košarkarji iz Salt Lake Cityja izgubili. Ob 23. uri bo njihov tok skušal usmeriti v drugačne vode Luka Dončić s soigralci Dallas Mavericks. "Kako je impresiven. Vse ima, kar v tej igri potrebuješ," je o Dončiću dejal košarkar Utaha Mike Conley, ki bo s soigralci iskal pot, kako omejiti njegov učinek.

Utah Jazz so drugo najučinkovitejše moštvo v zahodni konferenci. Le Los Angeles Lakers z zvezdnikom LeBronom Jamesom, ki bo prav tako aktiven ponoči proti Philadelphii, so s petimi zmagami pred njimi.

Utah je sezono začel slabše, zato pa je zablestel v nadaljevanju. Podatek, da so na zadnjih 20 tekmah le dvakrat izgubili, je hvalevreden in nažene strah v kosti nasprotnikom.

A se tekmeca ne mislijo ustrašiti pri Dallas Mavericks, pa čeprav bodo igrali brez Dwighta Powella, ki je zaradi poškodbe ahilove tetive že končal sezono. V Teksasu so se nemudoma aktivirali na tržnici in v svoje vrste zvabili centra Golden State Warriors Willieja Cauleyja-Steina, ki še ne bo aktiven.

Luka Dončić je s soigralci tretje najboljše moštvo na gostovanjih, zato se obeta izjemno razburljiv obračun. Dallas je na zahodu z 28 zmagami na petem mestu, Utah pa jih ima na drugem le tri več. Zato bo ta tekma zelo pomembna za končnico, v kateri želijo Teksačani igrati pomembno vlogo.

Luka bo ob 23. uri odigral drugo tekmo po tem, ko so ga izbrali v začetno peterko tekme vseh zvezd, ki bo 16. februarja v Chicagu.

"Dobro se zavedamo, kakšna so sovražna okolja. Proti Utahu bomo potrebovali razum," poudarja trener Rick Carlisle.

Prvi mož stroke se zaveda, da bo morala svoje delo opraviti tudi rezervna klop. Ob zadnji zmagi proti Portlandu sta bila zelo razpoložena Maxi Kleber in Jalen Brunson. Prav zaradi košarkarjev, ki so prišli s klopi, je Dallas prišel do zmage.

Jalen Brunson je v veliko pomoč Dallas Mavericks. Foto: Reuters

"Uživamo v igranju drug z drugim. Kemija v moštvu je zelo dobra. Iz tekme v tekmo se izboljšuje. Ko stopimo na teren, damo vse od sebe. Zlasti na težkem terenu, kot bo pri Utahu," je dejal Brunson, ki je proti Portlandu dosegel 17 točk, od tega zadel štiri trojke iz petih poskusov.

Američan prihaja v igro kot menjava za Dončića, zato se zaveda, da so minute natančno odmerjene: "Moja naloga je, da sem nenehno v pripravljenosti. Delam stvari, ne glede na to, ali igram 30 minut ali sploh ne. Vsak dan trdo delam za nadaljevanje kariere. Poskušam vse."

Največ preglavic bo Dallasu povzročala dvojica Donovan Mitchell in Bojan Bogdanović. Američan je s 24,7 točke najboljši strelec moštva, Hrvat pa se lahko v povprečju pohvali z 21,1 točke.

Pomembno vlogo ima tudi francoski center Rudy Gobert, ki je s 14,5 skoka drugi najboljši skakalec v ligi NBA.

Uspešno serijo na gostovanjih bo skušal Luka s soigralci nadaljevati tudi proti Utahu, ki je zelo vroč. Foto: Reuters

Pri Dallasu upe polagajo na Dončića, ki bo torej pred posebnim izzivom, kakor tudi obramba Utaha, ki bo skušala omejiti njegov učinek.

"Luka nenehno dobi veliko pozornosti, vendar mi je všeč, kako se s tem spopada. Zanimajo ga zmage, zanimajo ga soigralci. Še vedno se uči. Veliko se je že in še se bo," poudarja Carlisle.

Da bodo imeli ogromno dela pri pokrivanju slovenskega čudežnega dečka in tudi dodatne skrbi, se zaveda organizator igre pri Utahu Mike Conley. "Kako je impresiven," je sprva dejal in nadaljeval: "Vse ima, kar v tej igri potrebuješ. S svojo višino in sposobnostmi je eden redkih, ki lahko naredi, kar želi. Za nas predstavlja težko nalogo. Skušali bomo ugotoviti, kako ga v najboljši meri zaustaviti."

